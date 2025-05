Ajax bereikt mondeling akkoord met John Heitinga en Marcel Keizer

Ajax heeft een akkoord bereikt met Marcel Keizer en John Heitinga, zo weet Mike Verweij te melden namens De Telegraaf. Zodra de mondelinge overeenkomst op papier is gezet, wordt er getekend tot medio 2027.



De aankondiging zal nog even op zich laten wachten, gezien eerst het hele traject binnen de club zal moeten worden afgelegd, aldus de Ajax-watcher. Volgens Verweij is de raad van commissarissen zeer tevreden met de komst van Heitinga en Keizer.



Volgens Verweij zijn de juristen van Ajax nu bezig met het opstellen van de contracten, die daarna naar de zaakwaarnemers van beide heren gestuurd zullen worden. Ajax verwacht geen problemen meer in deze fase van de onderhandelingen.

Keizer en Heitinga stonden eerder al eens los van elkaar aan het roer bij Ajax. Heitinga volgde in 2023 de toen ontslagen Alfred Schreuder op, maar mocht van toenmalig technisch directeur Sven Mislintat niet blijven.

Keizer stond in 2017 langs de lijn namens Ajax. Hij werd doorgeschoven vanuit Jong Ajax, maar in de voorbereiding van het seizoen zakte Abdelhak Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd. Uiteindelijk werd Keizer na een reeks mindere resultaten vervangen door Erik ten Hag.