Ajax deelt nieuw contract uit aan talent Rico Speksnijder: ‘Brok in de keel, traantje bij moeder’

Ajax heeft een nieuw contract uitgedeeld aan Rico Speksnijder. De pas negentienjarige vleugelaanvaller ligt nu tot medio 2025 vast bij de Amsterdamse club. De oude verbintenis van Speksnijder bij Ajax liep deze zomer af. "Ik had een beetje een brok in mijn keel", aldus de trotse Ajacied.

"Het is altijd mooi om een nieuw contract te tekenen", laat Speksnijder na de plichtplegingen rondom de overeenkomst weten aan Ajax TV. "Ik wilde dit moment met alle waardevolle mensen delen. Ze waren en zijn er altijd voor mij. Ik zag net een traantje bij mijn moeder, dat is heel mooi."

Die emoties waren er overigens ook bij Speksnijder. "Je hoorde het een beetje aan mijn stem, ik had een brok in mijn keel. Hoe dichterbij het kwam, hoe meer ik er stil bij ging staan. Ik ben blij dat het rond is en dat ik me kan focussen op het seizoen."

De jonge aanvaller wil niets liever dan slagen in Amsterdam. "Ajax is altijd mijn club geweest en daar ga ik voor. Het afgelopen seizoen begon mooi met mijn debuut voor Jong Ajax. Daarna verliep het wat stroever. Het was een leerzaam seizoen voor mij, maar qua minuten moet het komend seizoen beter. Daar ga ik alles aan doen."

Speksnijder, die vijf jaar geleden werd overgenomen uit de jeugdopleiding van Feyenoord, staat inmiddels op negentien wedstrijden namens Jong Ajax. Scoren deed de buitenspeler nog niet, al gaf Speksnijder wel een assist.

Speksnijder krijgt bij Jong Ajax te maken met Frank Peereboom, die hij al eerder meemaakte als trainer. "Ik vind het een hele fijne trainer. Iedereen wil volle bak gaan en iedereen is fris. Ik wil zoveel mogelijk minuten maken en belangrijk zijn voor het team."

