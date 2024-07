Ajax probeert Jake O’Brien te overtuigen van een overstap naar Amsterdam, zo meldt journalist Mike McGrath van The Telegraph donderdag. De 23-jarige centrumverdediger staat nog tot medio 2027 onder contract bij Olympique Lyon en hij staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van Everton, zo klinkt het.

Volgens de berichtgeving is Ajax in een ‘felle strijd’ met Everton verwikkeld om de handtekening van O’Brien te winnen. Het lijkt erop dat de verdediger spoedig een beslissing gaat nemen over zijn toekomst, waarschijnlijk om niet te veel van de voorbereiding te missen.

Het is vooralsnog onduidelijk welke voorwaarden Ajax en Everton bieden en in hoeverre Olympique Lyon bereid is mee te werken aan een transfer. Volgens Transfermarkt is de Iers international circa twaalf miljoen euro waard.

Afgelopen Ligue 1-seizoen was O’Brien een vaste kracht bij Olympique Lyon en kwam hij tot 27 optredens als basisspeler. In die duels kwam hij bovendien viermaal tot scoren.

In de zomer van 2023 kwam de verdediger, die zowel links als rechts in het centrum uit de voeten kwam, over van Crystal Palace voor een bedrag van circa een miljoen euro. Het jaar daarvoor speelde hij op huurbasis bij RWD Molenbeek in de Belgische Challenger Pro League.