Ajax begint mét Berghuis maar zonder Brobbey aan wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok

De opstelling van Ajax voor het Europa League-treffen met Jagiellonia Bialystok is bekend. Trainer Francesco Farioli wijzigt flink ten opzichte van het duel met NAC Breda. Zo verdwijnt ook Brian Brobbey uit het basiselftal. Steven Berghuis keert terug in de basis. Het voorrondeduel in Polen begint om 20:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer, de absolute held in de vorige ronde tegen Panathinaikos, staat onder de lat bij Ajax. De verdediging bestaat uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato.

Op het middenveld behoudt niemand zijn plek. Ajax is zonder Kian Fitz-Jim en Kristian Hlynsson naar Polen afgereisd. Eerstgenoemde kampt met schouderklachten, terwijl Hlynsson de wedstrijd moet missen wegens een spierblessure. Jordan Henderson, Kenneth Taylor en Berghuis completeren de middelste linie.

In de punt van de voorhoede staat Chuba Akpom, die de voorkeur krijgt boven Brobbey. Laatstgenoemde kreeg tegen NAC zijn eerste basisplaats van het seizoen. Carlos Forbs begint vanaf rechts, terwijl Mika Godts de linksbuiten van dienst is.

“We verwachten een vergelijkbaar duel met Panathinaikos, met veel druk vanuit hen”, blikte Farioli vooruit op het duel met de regerend landskampioen van Polen. “Ze willen fouten bij ons veroorzaken. Ik verwacht een agressieve tegenstander.”

“Ze spelen vanuit een duidelijke organisatie en centraal op het veld staan gevaarlijke spelers. De spits is sterk en heeft veel power, hij lijkt veel op Brian Brobbey”, doelt Farioli op de Angolees Afimico Pululu. “Ze zijn niet voor niks kampioen geworden vorig seizoen."

Ook Rensch is op de hoogte van de gevaren van Jagiellonia. "We hebben veel beelden gezien. Ze zijn snel en vaardig voorin. Het is een goede ploeg, zowel in de opbouw als in de counter. Ook werken ze met veel vroege voorzetten. We moeten op onze hoede zijn."

Opstelling Jagiellonia Bialystok: Abramowicz; Sacek, Skrzpczak, Diéguez, Moutinho; Miki Villar, Kubicki, Rui Correia, Churlinov; Jesús Imaz; Diaby-Fadiga

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Berghuis, Taylor; Forbs, Akpom, Godts.