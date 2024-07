‘Afschuwelijk geïsoleerde’ Harry Kane krijgt dikke onvoldoende in Britse media

Engeland rouwt na de verloren EK-finale tegen Spanje (2-1). De Britse media concluderen na afloop grotendeels dat the Three Lions zijn overklast. De BBC spreekt daarbij ook twijfels uit over de toekomst van Gareth Southgate als bondscoach van Engeland.

“Een Engelse poging om een einde te maken aan 58 jaar van pijn en teleurstelling eindigde in een mislukking. Het Engeland van Southgate schoot opnieuw tekort”, concludeert de Britse publieke omroep. “De hoop van Engeland om de grote kloof te overbruggen, werd op een zware avond in Berlijn de grond in geboord door een superieur Spanje.”

De BBC is niet alleen benieuwd naar welke conclusies de Engelse voetbalbond (FA) gaat trekken. “Het is ook nog maar de vraag of Southgate aanblijft, want het zou zomaar kunnen dat dit een teleurstelling te veel is voor de Engelse bondscoach.” Engeland ging drie jaar geleden ook al in de finale ten onder. Toen was Italië te sterk, na een dramatische strafschoppenserie.

Volgens The Telegraph duurt de ‘kwelling’ voort. “Dit is een pijnlijke nederlaag die Engeland heeft geleden. Die pijn gaat door en door.” Toch hebben de Engelse internationals volgens de kwaliteitskrant niets te klagen. “Spanje was het beste team dit EK.” Over de toekomst van Southgate wordt hevig gespeculeerd. “Waarschijnlijk is dit zijn einde als bondscoach van Engeland.”

Kane

is niet mild voor aanvoerder Harry Kane , die na een onzichtbaar uur werd vervangen door Ollie Watkins . De spits van Bayern München krijgt een 3 voor zijn optreden in de EK-finale. “Hij werd de spits van Engeland met slechts één aanraking in het strafschopgebied in 180 minuten in de afgelopen twee EK-finales.”

Volgens het vooraanstaande Engelse medium liet Kane zich ‘afschuwelijk isoleren’ door de Spanjaarden, wat zorgde voor frustratie bij diverse teamgenoten.”Southgate beantwoordde de roep om Ollie Watkins, en de enige verrassing was dat het tot de 60e minuut duurde voordat Kane gewisseld werd.”

Southgate krijgt een 6 voor de manier waarop hij zijn elftal liet spelen. “Zijn wissels bliezen Engeland nieuw leven in en lieten de supporters weer geloven, maar dit toernooi zal herinnerd worden vanwege zijn pragmatisme. Southgate had de beste ploeg, maar slaagde er niet in om het beste team te vormen.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties