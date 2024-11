Afpersing van Ajax-speler was aanleiding voor poging tot moord in 2023

Misdaadjournalist Paul Vugts van Het Parool heeft deze week een schokkend verhaal naar buiten gebracht over een (onbekende) contractspeler van Ajax. De afpersing van een voetballer van de Amsterdamse recordkampioen was volgens justitie de aanleiding voor een poging tot moord op 9 juli 2023 in Amsterdam-Zuidoost.

Vugts schrijft over een bijna fatale schietpartij. “Het neergeschoten slachtoffer zou voor de speler zijn opgekomen. Naasten van de Ajax-speler waren al doelwit geweest van een explosie en brandstichtingen, bij een woning en auto’s.”

Het is onduidelijk of het gaat om een speler die nog steeds bij Ajax onder contract staat of dat hij inmiddels al vertrokken is. De justitie eiste donderdag acht jaar cel tegen de dertigjarige crimineel Jeymon A. voor poging tot moord op de kennis van de Ajacied. Daarnaast werd hij veroordeeld voor vuurwapenbezit, zware bedreigingen en drugsbezit.

Volgens justitie heeft de niet bij naam genoemde voetballer niet willen meewerken aan het onderzoek. Ook heeft hij geen aangifte van afpersing gedaan. “Daarom worden A. en eventuele andere betrokkenen daarvoor niet apart vervolgd”, schrijft Vugts, die veel kennis heeft over de Amsterdamse drugscriminaliteit.

Toch staat de veronderstelde afpersing centraal in de strafzaak tegen A. Vugts legt in zijn longread uit waarom. “Omdat die de aanleiding zou zijn van het neerschieten van de man die voor de Ajacied was opgekomen – en daarvoor door de speler zou zijn betaald.”

De neergeschoten kennis van de Ajacied zou in een onderschept bericht hebben geschreven dat hij ‘een kogel had gevangen’ voor de voetballer. Nadat hij was geraakt reed hij zelf naar politiebureau Flierbosdreef in Zuidoost. “Agenten troffen hem in foetushouding aan voor de deur. Volgens de aanklager is de kans groot dat hij zou zijn overleden als hij geen spoedoperatie had ondergaan.”

Vugts deelt nog een aantal schokkende details. “De kogel was door zijn darmen en blaas gegaan. In de auto van het slachtoffer lag een plas bloed, zijn kleding was doorweekt.” Het slachtoffer heeft in gesprek met de politie erkend bevriend te zijn met de voetballer van Ajax.