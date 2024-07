Afketsen transfer Omgba weerhoudt NAC niet van deal met Duitse CL-deelnemer

NAC Breda lijkt zich te gaan versterken met Raul Paula, zo schrijft journalist Joost Blaauwhof zondag namens Voetbal International. De twintigjarige nummer 10 moet transfervrij overkomen van VfB Stuttgart.

Paula ligt eigenlijk nog tot medio 2025 vast in Stuttgart, maar de Champions League-deelnemer gaat akkoord met een transfervrije overstap. Dat melden bronnen aan VI. Wel zouden de Duitsers een doorverkooppercentage bij een toekomstige transfer eisen.

Een debuut in de Bundesliga zat er nog niet in voor de Duits-Portugese jongeling, maar hij voegde zich wel enkele keren bij de wedstrijdselectie van de hoofdmacht. Hij speelt zijn wedstrijden voor VfB Stuttgart II, uitkomend op het derde niveau van Duitsland.

In die beloftenploeg laat de aanvallende middenvelder zien een neusje voor de goal te hebben. In 33 competitiewedstrijden scoorde het talent 15 keer, en gaf hij 8 keer de beslissende pass.

De Onder 20-international van Duitsland trof bovendien in zijn enige twee jeugdinterlands twee keer doel. Paula zou door zijn prima prestaties met de hoofdmacht mee op voorseizoen naar Azië gaan, maar NAC steekt daar een stokje voor.

"Omdat de middenvelder dolgraag een volledig seizoen op het hoogste niveau wilde spelen, is de club bereid mee te werken aan een transfer", schrijft Blaauwhof, volgens wie NAC over 'goede papieren' beschikt om de jongeling definitief in te lijven.

Paula's komst staat los van NAC's interesse in andere middenvelders, ook na het aanblijven van Aimé Omgba. De middenvelder leek voor een clubrecord van 3,4 miljoen euro NAC te verlaten, maar bij zijn medische keuring KAA Gent werd een probleem geconstateerd.

Nu moet Omgba onder het mes, zo schreef De Telegraaf reeds, maar ondanks het uitblijven van de financiële injectie, blijft NAC zich richten op het aantrekken van middenvelders. De Bredanaars lijken de hoop te vestigen op de komst van Feyenoord-talenten Shiloh 't Zand en Antef Tsoungui, zo schrijft Blaauwhof.

