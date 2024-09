Afellay voorziet groot probleem voor PSV: ‘Met hem kun je niet de Champions League in!’

Ibrahim Afellay is nog niet onder de indruk van de kwaliteiten van Ryan Flamingo. De verdediger annex verdedigende middenvelder kwam deze zomer voor een bedrag van 9 miljoen euro over van FC Utrecht, maar heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten in Eindhoven. Afellay denkt dat PSV er goed aan doet om de achterhoede nog verder te versterken op de laatste dag van de transferperiode.

“De achterhoede is gewoon de achilleshiel van PSV gebleken”, zo begint Afellay tijdens NOS Studio Voetbal. “Als PSV ook in Europa een rol van betekenis wil gaan spelen, kan je niet met zo’n achterhoede komen aanzetten.” Afellay denkt dat Flamingo nog niet klaar is voor de Champions League.

“Flamingo is nog niet zolang actief op dit niveau, daar kun je niet mee de Champions League in”, luidt het oordeel van de voormalig speler van PSV. “We hebben het ook kunnen zien in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord. Hij werd door Gimenez, toch niet de snelste spits, er gewoon uitgelopen.”

“PSV is een ploeg die heel hoog op het veld staat, dan heb je wel snelheid nodig achterin. Naast Boscagli heb je wel echt een pure mandekker nodig”, vindt Afellay. Arno Vermeulen denkt dat Flamingo toch in de Champions League zal gaan spelen, daar er geen direct beter alternatief klaarstaat.

“Naar mijn weten gaan ze een jongen van Nordsjælland halen”, reageert Afellay. Adama Nagalo maakt voor een bedrag van 7 miljoen euro (exclusief bonussen) de overstap van de Deense topclub. De 21-jarige rechtspoot tekent een contract tot medio 2029 in Eindhoven.

“Die jongen is 21 en speelt net 3 seizoenen in Denemarken, dus is dat meteen een kant en klare Champions League-verdediger?”, vraagt Vermeulen zich af. Over de komst van Rick Karsdorp naar PSV is Afellay positiever gestemd. Hij is ervan overtuigd dat de rechtsback een goede opvolger zal zijn van de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze.

“Ik geloof dat dat een goede zet is. Als je zo’n jongen transfervrij kan halen… Ik verwacht wel dat hij, ondanks zijn gebrek aan wedstrijden de afgelopen jaren, makkelijk meekan in de Nederlandse competitie. Je hebt verder niemand op die positie, dus ik snap wel dat PSV hem heeft gehaald”, besluit Ibi.