Afellay lovend over Ajax-duo: ‘Zij waren de twee spelers die het voortouw namen’

Maandag, 4 december 2023 om 08:05 • Jordi Tomasowa

Ibrahim Afellay heeft genoten van de optredens van Brian Brobbey en Steven Berghuis tegen NEC. Ajax won zondagmiddag met 1-2 in De Goffert en had dat volgens Afellay vooral te danken aan het goede spel van de twee uitblinkers.

Brobbey was opnieuw goud waard voor Ajax met een assist op Kristian Hlynsson, terwijl Berghuis aangever was bij het doelpunt van Carlos Forbs. “Brobbey en Berghuis namen samen het voortouw tegen NEC”, zegt Afellay in Studio Voetbal.”Berghuis was weer enorm op dreef.”

De analyticus haalt onder andere een moment uit de 25ste minuut aan, waar Brobbey als aanspeelpunt fungeerde, waarna Berghuis eronder kwam en het spel verlegde naar Steven Bergwijn. “Moet je kijken met welke intensiteit Brobbey en Berghuis daarna zelf het zestienmetergebied in rennen om aan te sluiten. Alsof hun leven ervan afhangt”, stipt Afellay aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Afellay ziet Brobbey de laatste weken een goede indruk maken. “Ondanks de situatie waar Ajax dit seizoen in verkeert, vind ik het wel knap hoe hij zich staande houdt. Er is wat kritiek geweest op zijn balaannames en zijn afwerking, maar ik vind het wel knap dat hij zich op 21-jarige leeftijd zo sterk houdt bij Ajax en daar een van de dragende spelers is.”

Brobbey was afgelopen donderdag twee keer trefzeker in het verloren Europa League-duel met Olympique Marseille (4-3). Afellay zag de spits van Ajax in het Stade Vélodrome zijn beste wedstrijd van het seizoen spelen. “En hij stond toen tegenover die twee fysiek sterke beren uit de Ligue 1 (Samuel Gigot en Chancel Mbemba, red.)”, aldus de oud-prof.

Bart Vriends, eveneens aanwezig in het praatprogramma, denk dat je als directe tegenstander beter wat afstand kunt houden bij Brobbey. “Hij is sterk en leunt naar achter. Je moet een moment vinden om voor hem te komen of een ploeggenoot hebben die voor hem kruipt. Bij die goal tegen NEC komt hij volledig in zijn kracht door te leunen tegen zijn directe tegenstander. Dan is er bijna geen verdediger die eraan te pas komt. Als hij dan met zijn lichaam draait, zit je bijna op zijn rug.”

Tot slot laat Afellay weten dat Brobbey hem doet denken aan Arouna Koné, de voormalig Ivoriaans international die speelde voor onder meer PSV, Sevilla en Everton. “Hij was ook supersterk. Dat was bijna fraude, zo sterk was hij. Als je voor hem wilde komen op de training van PSV, leek het wel alsof je een muur aan de kant moest zetten. Dat was echt bizar.”