Afellay: ‘Hij is de beste dit EK, hij speelt hierna niet meer bij zijn club’

Ibrahim Afellay is diep onder de indruk van Nico Williams, zo maakt hij duidelijk tijdens de nabeschouwing op het EK-duel tussen Spanje en Georgië (4-1). De Spaanse buitenspeler was een van de uitblinkers en wist zijn naam met een vernietigend schot op het scorebord te zetten.

Spanje bereikte zondagavond op zeer overtuigende wijze de kwartfinale van het EK. In Keulen was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente veel te sterk voor Georgië. De Georgiërs kwamen nog wel verrassend op voorsprong door een eigen doelpunt van Robin Le Normand, maar een nederlaag bleek door toedoen van Rodri, Fabián Ruiz, Nico Williams en Dani Olmo onafwendbaar. De Spanjaarden treffen Duitsland in de kwartfinale.

“Als je de bal zó binnenschiet, dan verdien je eigenlijk een gele kaart”, zo oordeelt Afellay aan tafel bij Studio Fussball van de NOS bij het zien van de herhaling van het doelpunt van Williams.

Doelpunt Spanje??!



75' Nicholas Williams Arthuer



Spanje 3-1 Georgië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/crXJq7eflQ#EURO2024 pic.twitter.com/454r7Y3xr2 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

De vleugelspits vertrok van eigen helft en snelde richting het vijandige strafschopgebied. Eenmaal in het zestienmetergebied haalde Williams de trekker genadeloos over en trof hij het dak van het doel: 3-1.

“Die bal is zó hard”, vervolgt Afellay. “De keeper heeft hem alleen gehoord. Williams heeft ook gewoon een goede uitstraling. Het is een jongen die heel veelzijdig is. De bal zit echt aan een touwtje bij hem.”

“Hij is moeilijk te verdedigen. Hij is technisch heel vaardig en kan er aan beide kanten langs. Daarnaast heeft hij ook nog eens ogen voor zijn medespelers. Voor mij is het tot op heden de beste speler van het toernooi. Het zou mij verbazen als hij na dit toernooi nog bij Athletic Club speelt”, besluit Afellay.

De eveneens aanwezige Ismael Saibari sluit zich aan bij zijn tafelgenoot. “Hij durft gewoon zijn mannetje op te zoeken, hij is niet bang. Hij kan er zowel buitenom als binnendoor langs. Hij is snel en onvoorspelbaar. Williams laat het allemaal simpel lijken, dat maakt hem zo goed”, aldus de PSV-middenvelder.

