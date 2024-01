Advocaat van Yorbe Vertessen haalt uit naar PSV: ‘Wat gebeurt hier allemaal?’

De advocaat van Yorbe Vertessen, Wouter Janssens, is niet te spreken over de handelwijze van PSV. Vertessen is in Berlijn, waar hij zijn transfer naar FC Union Berlin zo spoedig mogelijk hoopt af te ronden. PSV stribbelt door de blessure van Noa Lang echter op het laatste moment tegen, tot frustratie van Vertessen en Janssens.

PSV gaf Vertessen afgelopen week toestemming om af te reizen naar Duitsland. Zijn medische keuring is inmiddels afgerond en alleen de laatste handtekening vanuit Eindhoven ontbreekt nog. Toch staat de deal plotseling op losse schroeven: nu Lang sowieso meerdere weken uit de roulatie is met een hamstringblessure, wil PSV de pijlsnelle Vertessen toch liever behouden.

"De transfer is allang compleet. Alleen weigert PSV de laatste handtekening te zetten en dat is onbestaanbaar. Wat gebeurt hier allemaal?”, uit Janssens zijn onvrede tegenover het Algemeen Dagblad. Hoewel een vertrek van Vertessen de Eindhovenaren 6 miljoen euro (4,75 miljoen euro vast) kan opleveren, denkt trainer Peter Bosz dat hij gezien de blessure van Lang alsnog van waarde kan zijn.

"Dat is zeer spijtig voor Noa en voor PSV, absoluut, maar Yorbe heeft goedkeuring om af te reizen en de transfer is hier perfect. Hem hiervoor de rekening geven, dat hoort niet bij de club PSV. Yorbe heeft bijna vijftien jaar trouwe dienst erop zitten, hè? Altijd beschikbaar gebleven in de afgelopen weken en alles is precies volgens afspraak gegaan.”

PSV en Vertessen kwamen eerder overeen dat de aanvaller mocht vertrekken na de duels met FC Twente, FC Utrecht, Feyenoord en Almere City FC eerder deze maand. Nu transferdeadlineday nadert, komt het mogelijk alsnog niet van een transfer. PSV wil zich namelijk eerst verzekeren van een nieuwe aanvaller en is daarvoor uitgekomen bij Couhaib Driouech van Excelsior. De onderhandelingen tussen de Kralingers en de Eindhovenaren zitten op dit moment echter 'muurvast'.

"Die afspraken zijn nagekomen door hem en hij heeft nochtans zijn ding gedaan, tegen FC Twente bijvoorbeeld", doelt Janssens op Vertessens openingstreffer tegen de Tukkers. "Nee, dit is geen manier van handelen." Een terugkeer naar Eindhoven is wat Janssens betreft uitgesloten. "Wij zijn in Berlijn en blijven daar."

Eerder liet ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zijn licht schijnen op de situatie. “Vertessen is teleurgesteld omdat PSV hem geen vrijgeleide wil geven. Hij mist nu trainingen die noodzakelijk zijn om bij Union Berlin in te haken én fit te blijven. Als PSV hem daadwerkelijk terugroept voor de tweede seizoenshelft in de Eredivisie, keert hij gebroken terug”, aldus Elfrink.

Vertessen heeft bij PSV een contract tot medio 2025, waaraan de club hem juridisch gezien nog altijd kan houden. De laatste handtekening onder het verkoopcontract is immers door de Eindhovenaren nog niet gezet. Vertessen doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in februari 2021 zijn debuut in de hoofdmacht. In de afgelopen 3 jaar kwam hij tot 102 duels namens de koploper in alle competities.

