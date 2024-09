Advocaat Rai Vloet geeft af op Heracles Almelo: ‘Voor de zwakke weg gekozen’

Heracles Almelo en Rai Vloet staan lijnrecht tegenover elkaar. Waar de club beweert dat de 29-jarige Brabander informatie achterhield na het dodelijke ongeluk dat hij veroorzaakte, spreekt advocaat Erik Thomas dat in gesprek met het Algemeen Dagblad tegen.

Vloet stapte bijna drie jaar geleden, op 14 november 2021, met veel te veel drank op achter het stuur. Op de A4 bij Hoofddorp klapte hij met 193 kilometer per uur - zo wees de boardcomputer later uit - achterop een rijdende auto, waarin de familie Roos zat. De 4-jarige Gio, die op de achterbank zat, overleefde het ongeval niet.

Algemeen directeur Rob Toussaint verklaarde na het ontslag van Vloet dat het achterhouden van informatie een reden was om hem op straat te zetten. “In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximumsnelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken.”

Volgens Thomas is dat onzin. Hij weet precies te noemen waar en wanneer hij samen met Vloet de waarheid heeft verteld aan Heracles. “Omdat ik als advocaat geen onwaarheden kan vertellen, heb ik ze toen nadrukkelijk verteld dat de gemeten snelheid volgens de politie op 200 kilometer per uur lag.” Ook zouden Thomas en zijn cliënt eerlijk verteld hebben dat er drank in het spel was.

Thomas denkt te weten waarom de houding van Heracles richting Vloet is veranderd. “Toen hij eind januari inviel tegen NEC en werd belaagd door fans, is het bestuur waarschijnlijk ter verantwoording geroepen. Toen hebben ze voor de zwakke weg gekozen, door te zeggen dat ze van niets wisten.”

“Maar ze liegen gewoon keihard. Puur om hun eigen straatje schoon te vegen. Het stond allemaal in het politierapport. Nee, het is gewoon heel simpel: ze zijn door hun eigen fans onder druk gezet. En dachten toen: weet je wat, we geven Rai een trap na”, aldus Thomas.

Ook Wiljan Vloet, voormalig trainer en vader van Rai, verklaart dat hij aanwezig was bij de gesprekken tussen zijn zoon en Heracles. “Natuurlijk. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die denken: hij praat zijn zoon na, dat ik hem verdedig. Maar het is daar gewoon besproken. En dat is ook heel logisch. Als je een ongeluk veroorzaakt, word je meteen op alcohol gecontroleerd. En krijg je meteen de uitslag.”

“Ik zit hier niks goed te praten. Het is afschuwelijk wat er is gebeurd. En Rai verdient een straf. Maar ik kan alleen maar zeggen: ik ben bij dat tweede gesprek geweest, weet wat daar verteld is. Daarom vind ik het echt onbegrijpelijk en ik snap oprecht niet dat de club niet zegt wat er daadwerkelijk is besproken”, besluit Vloet senior.