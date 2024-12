Adrian Blake schiet FC Utrecht in spectaculair duel in slotseconde naast tienkoppig en dapper Go Ahead

FC Utrecht heeft zondag een heel laat punt uit het vuur gesleept. Heel lang leek een dapper en tienkoppig Go Ahead de volle buit over te houden aan het spectaculaire duel, maar in de slotseconde kroonde Adrian Blake zich tot held van de middag: 3-3. Feyenoord, dat zaterdag met 5-2 van Heracles won, profiteert van het puntenverlies van de Domstedelingen en Ajax, dat later op de zondag Almere City treft, kan dat ook doen.

De eerste minuten van het duel in de Galgenwaard als spectaculair omschrijven, zou de lading niet dekken. Enric Llansana vertolkte een meer dan opmerkelijke hoofdrol.

De Spanjaard poeierde de bal al vroeg in de wedstrijd van verre afstand heerlijk in de kruising en vierde zijn schitterende doelpunt uitbundig door naar het (lege) uitvak te rennen: 0-1. Minuten later greep hij weer de hoofdrol, voor hem nu op minder fijne wijze.

De controleur werd vlak voor zijn eigen zestien ingespeeld en had een gretige Paxten Aaronson in zijn nek. De Amerikaan snoepte de bal af en ging daarbij naar de grond. Van der Eijk zag in de overtreding het ontnemen van een directe scoringskans in en bestrafte Llansana met een directe rode kaart.

Llansana leek echter de bal te spelen, waarna Aaronson over de Spanjaard heen buitelde. Van der Eijk oordeelde anders en ook de videoscheidsrechter, Ingmar Oostrom, zag er geen foute beslissing van de scheidsrechter in. Met elf tegen tien maakten de Domstedelingen al heel snel weer gelijk.

Na goed voorbereidend werk van Yoann Cathline, die zijn man passeerde en de bal in de zestien slingerde, stond Miguel Rodríguez op de goede plek om de bal tegen de touwen te werken: 1-1. Zo leek Utrecht, met zeventig minuten in overtal, af te koersen op een nieuwe zege.

De ploeg van Paul Simonis bleef echter dapper voetballen en kwam na rust ‘gewoon’ weer op voorsprong. Met een bloedmooi hakje stelde Victor Edvardsen Oliver Antman in staat om te scoren en zo stond Kowet plots weer op voorsprong: 1-2.

Bijna werd het direct nog mooier voor alle thuisgebleven Go Ahead-fans. Gerrit Nauber zette zijn kale hoofd tegen een vrije trap aan en verschalkte in zodoende Vasilis Barkas, maar door die 1-3 ging een streep. Nauber kopte namelijk vanuit buitenspelpositie raak.

Geen zorgen echter voor de Go Ahead-supporters, want de afgekeurde goal bleek meer dan een waarschuwingsschot. Met nog twintig minuten op de klok was het wél definitief raak. Nu was het Antman die het voorbereidende werk leverde, en Jakob Breum die de voorzet binnentikte: 1-3.

Nadien drong FC Utrecht nadrukkelijk aan. Het leverde - na vele gevaarlijke voorzetten - in minuut 88 eindelijk de aansluitingstreffer op. Invaller Blake haalde na een chaotische situatie uit en scoorde: 2-3. Een gelijkmaker kwam er ook nog in de slotminuut, toen wéér Blake van buiten de zestien uithaalde: 3-3.

Feyenoord en Ajax zullen in de handen wrijven met het gelijkspel van Ron Jans zijn ploeg. De Rotterdammers naderen Utrecht na hun zege van zaterdag tot één punt en Ajax kan de tweede plek later op de zondag heroveren, mocht het in eigen huis Almere City verslaan.