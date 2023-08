ADO Den Haag verrast en presenteert vaste basisspeler van FC Volendam

Dinsdag, 22 augustus 2023 om 20:10 • Jan Hoeksema • Laatste update: 20:14

ADO Den Haag heeft zich versterkt met Daryl van Mieghem, zo maakt de club dinsdag bekend. De aanvaller komt over van FC Volendam en tekent in het Bingoal Stadion een contract voor twee seizoenen. De 33-jarige Van Mieghem is na Henk Veerman de tweede speler die deze transferzomer de stap van Volendam naar ADO maakt.

Het is opmerkelijk te noemen dat de buitenspeler de stap naar de huidige nummer achttien van de Keuken Kampioen Divisie maakt, aangezien hij met Volendam Eredivisie-voetbal speelde. Van Mieghem was bij het Andere Oranje daarnaast veelal verzekerd van een basisplek. In beide duels van het huidige seizoen stond de aanvaller namelijk aan de aftrap en ook tijdens de vorig voetbaljaargang kwam hij dertig keer in actie.

"Ik kon ook 'gewoon' bij FC Volendam blijven, maar ik heb een goed gevoel over gehouden aan de gesprekken met ADO Den Haag en het aanbod was aantrekkelijk", laat Van Mieghem weten op de clubwebsite van Volendam. "In deze fase van mijn carrière ben ik verzekerd van een extra jaar profvoetbal.” De aanvaller had eerder al een vertrekwens neergelegd bij de clubleiding van de Volendammers.

In totaal speelde Van Mieghem 70 wedstrijden voor Volendam, dat hem in de zomer van 2021 transfervrij overnam van De Graafschap. In die duels kwam de linkspoot tot 20 doelpunten en was hij 20 keer de aangever. In zijn laatste duel voor Volendam (4-1 verlies tegen Go Ahead Eagles) kwam Van Mieghem nog tot scoren.