Aderlating voor PSV: Benítez ontbreekt tegen Juventus wegens ‘bijzondere omstandigheden’

PSV kan dinsdagavond niet beschikken over eerste doelman Walter Benítez, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De Argentijnse sluitpost ontbreekt wegens ‘bijzondere omstandigheden’. Joël Drommel lijkt daardoor het doel te verdedigen tijdens het Champions League-duel met Juventus.

“Betrouwbare bronnen verklaren tegenover Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat zijn vrouw op het punt van bevallen staat. “Hij gaat daarom de wedstrijd tegen Juve niet meemaken, zo is intern bepaald”, schrijft de clubwatcher.

Drommel krijgt zo eindelijk de kans om zich weer eens te tonen aan trainer Peter Bosz. De 27-jarige keeper deed dit seizoen al wel wedstrijdritme op bij Jong PSV. Hij kwam in actie tijdens de Keuken Kampioen Divisie-duels met Jong Ajax en Jong FC Utrecht.



PSV nam Drommel in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro over van FC Twente. In Eindhoven tekende de goalie uit Almere tot medio 2026.



In Drommels eerste seizoen in Eindhovense dienst wist hij lang niet altijd te imponeren en grossierde hij vooral in ketsers en blunders. De jaargang daarna raakte hij definitief zijn status als eerste doelman kwijt aan de van OGC Nice overgekomen Benítez.



Inmiddels heeft Drommel twee seizoenen op het tweede plan achter de rug. De nog altijd maar 27-jarige keeper hoopte niet nog zo'n jaar mee te maken en wilde daarom vertrekken uit het Philips Stadion. Tot een vertrek bij PSV kwam het uiteindelijk niet.



Sinds zijn transfer naar PSV keepte Drommel 60 officiële wedstrijden in het shirt van de Eindhovenaren. 18 keer wist hij zijn doel schoon te houden, 65 keer moest hij een tegentreffer incasseren.