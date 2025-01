Aderlating dreigt voor AZ: twee sterspelers twijfelgeval voor duel met Ajax na remise bij PSV

De selectie van AZ is niet ongeschonden uit de wedstrijd tegen PSV gekomen. De Alkmaarders verdienen een knap gelijkspel in het Philips Stadion (2-2), maar betaalt daarvoor mogelijk wel een prijs.

Trainer Maarten Martens bereidt zijn ploeg momenteel voor op het TOTO KNVB Bekerduel met Ajax. Dinsdagavond om 18:45 staan beide ploegen tegenover elkaar in de op papier spannendste bekerpot.

Onlangs stonden beide teams ook in competitieverband al tegenover elkaar en toen stapte AZ als winnend elftal van het veld. Door twee assists van Peer Koopmeiners en goals van Troy Parrott en Mayckel Lahdo wonnen de Alkmaarders met 2-1 van Ajax.

Martens zal hopen op een herhaling van dat recept. "We hebben ze recent verslagen in de competitie maar zij zullen uit zijn op revanche", zo is de jonge hoofdtrainer op zijn hoede.

De Noord-Hollanders zullen na het positieve resultaat in Eindhoven echter met vertrouwen afwerken naar het thuisduel. "Het is ons niet gelukt om te winnen maar het kan alsnog een extra boost geven, want PSV is een heel goed team. Of we dat ook tegen Ajax kunnen opbrengen ligt aan de vorm van de dag."

De Belgische oefenmeester zal mogelijk echter enkele andere namen het veld opsturen dan in het competitietreffen met PSV. Ruben van Bommel en Lahdo hielden beiden enkelklachten over aan dat duel en zijn dus is hun inzetbaarheid voor wat betreft dinsdag een twijfelgeval.

Van Bommel scoorde vorig jaar nog twee keer tegen Ajax, terwijl Lahdo dus bij de vorige ontmoeting trefzeker was namens AZ. De aanvaller kopte een corner van Koopmeiners bij de tweede paal binnen.