Adanaspor-trainer Sol Bamba op 39-jarige leeftijd overleden

Verschrikkelijk nieuws vanuit Turkije. Souleymane Bamba, trainer van Adanaspor, is zaterdag op 39-jarige leeftijd overleden. Vrijdag liet ‘Sol’ Bamba nog het duel van zijn ploeg aan zich voorbijgaan wegens een gevoel van ziekte. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis.

Adanaspor, dat actief is op het tweede niveau in Turkije, speelde vrijdagavond de competitiewedstrijd tegen Manisa BBSK (0-0). Dat deed het zonder trainer Bamba langs de lijn. Hij voelde zich niet goed en besloot een bezoek te brengen aan een plaatselijk ziekenhuis.

Daar overleed de Ivoriaan een dag later, zo bevestigt zijn club. Zijn trainerscarrière bij Adanaspor blijft daardoor beperkt tot vier officiële wedstrijden. “Onze coach Souleymane Bamba, die ziek werd vóór de wedstrijd van de Manisa Football Club gisteren, werd naar het Manisa Celal Bayar Universitair Ziekenhuis gebracht en verloor daar helaas zijn strijd voor het leven. Onze condoleances aan onze gemeenschap, vooral aan zijn familie”, zo schrijft Adanaspor op X.

Bamba was in zijn carrière als voetballer actief bij onder andere Leicester City, Palermo, Leeds United, Cardiff City en Middlesbrough en speelde bovendien 46 interlands namens Ivoorkust.

In januari 2023 besloot hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen om zijn carrière voort te zetten als trainer. Hij begon als assistent-trainer bij Cardiff City, waarna hij in juli dit jaar een contract tekende bij Adanaspor.