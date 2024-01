AD onthult: Ajax overwoog daadwerkelijk Oranjeklant naar Nederland te halen

Marten de Roon heeft daadwerkelijk op het lijstje bij Ajax gestaan, zo onthult Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. De Amsterdammers zoeken een ervaren kracht die het team in de as kan versterken. Ajax twijfelt echter aan de leiderschapskwaliteiten van De Roon, weet Inan. Daarom wordt er verder gekeken naar alternatieven.

Voor Ajax geldt het halen van een ervaren nummer 6 als topprioriteit deze winter. Meerdere analisten, waaronder Kees Luijckx en Toine van Peperstraten, schoven De Roon al naar voren als droomkandidaat.

Inan onthult nu dat de Oranje-international daadwerkelijk overwogen is in de Johan Cruijff ArenA. "Maar ze twijfelen of het een echte leider is", aldus de journalist.

Volgens Inan heeft Ajax een duidelijke profielschets voor de beoogde winterversterking. "Het moet een speler zijn met ervaring. Niet per se iemand van 35 jaar, maar wel iemand die het liefst al veel wedstrijden in topcompetities in de benen heeft."

"Een verdedigende middenvelder die ook voetballende kwaliteiten meebrengt, maar vooral leiderschap. Daar valt vooral onder dat hij ook verbaal heel aanwezig is."

Højbjerg

'Een kartrekker', zo vat Inan de profielschets samen. Daarin zou Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham Hotspur) volgens Ajax perfect passen.

Net als Mike Verweij echter al meldde, is de Deense controleur nagenoeg onhaalbaar. Inan: "Hij bleek heel prijzig en ging ook best veel spelen in het team van Ange Postecoglou (manager Tottenham, red.). Daar hebben ze nu min of meer een streep door gezet."

Verder blijft het deze winter waarschijnlijk bij die ene transfer, weet Inan. Dat komt vooral vanwege financiële redenen.

In ieder geval lijkt Georges Mikautadze Ajax te gaan verlaten. Volgens Voetbal International is de club nagenoeg rond met FC Metz over een verhuur met optie tot koop.

