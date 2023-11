Acuut en groot probleem dreigt voor Vitesse door ‘bom onder overname’

Dinsdag, 14 november 2023

Vitesse krijgt mogelijk een nieuwe enorme klap te verwerken na het vertrek van trainer Phillip Cocu, zo meldt De Telegraaf. De ochtendkrant schrijft dat er ‘een bom’ onder het maandenlange overnameproces ligt nu er een ernstige complicatie is opgetreden. Cole Parry, de beoogde nieuwe eigenaar, wil volgens bronnen niet voldoen aan het geven van informatie die nodig is om goedkeuring van de licentiecommissie van de KNVB te krijgen.

Coley Parry van de Common Group werd vlak voor Cocu’s aanstelling bij Vitesse gepresenteerd als beoogde nieuwe eigenaar. Veertien maanden later is er echter nog altijd geen goedkeuring van de KNVB voor de overname.

Het forensisch accountantsbureau Integis, dat door de licentiecommissie is ingehuurd om onderzoek te doen naar zowel het verleden van Vitesse onder de eerdere Russische eigenaren als de financiële achtergrond van de Common Group van Parry, is met dat tweede deel van de onderzoeksopdracht vastgelopen, melden goed ingevoerde bronnen aan De Telegraaf.

“Integis heeft moeten concluderen dat Parry de informatie-verplichting die nodig is voor de forensisch accountants om tot een afgewogen oordeel te komen over de financiële achtergrond van Common Group en de investeerders die daarachter schuil gaan onvoldoende heeft waargemaakt. Op basis van het materiaal dat er ligt, kan Integis op dit moment niet tot een eindoordeel komen”, schrijft de ochtendkrant.

Het lijkt steeds onwaarschijnlijker te worden dat de overname van Vitesse door de Common Group nog wordt goedgekeurd door de licentiecommissie van de KNVB. Het is vooralsnog niet bekend of Parry een nieuwe kans krijgt om de gevraagde informatie vrij te geven.

Als de overname door de Common Group geen doorgang kan vinden, kampt Vitesse met een enorm probleem. De club gaf al veel geld uit dat pas beschikbaar wordt als de overname door Coley Parry rondkomt. De Amerikaanse zakenman heeft zo’n vijftien tot twintig miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit zou bij een streep door de overname worden omgezet in leningen met een naar verluidt stevige rente.

Volgens De Telegraaf ligt het niet voor de hand dat Parry dan nog het bedrag gaat bijleggen dat nodig is om het seizoen uit te spelen. In dat geval ontstaat er een financieel gat en moet Vitesse gewilde spelers, zoals Million Manhoef, verkopen óf bij vermogende supporters met hart voor de club geld ophalen. Algemeen directeur ad-interim Peter Rovers en RvC-commissaris Peter van Bussel waren maandagavond niet bereikbaar voor commentaar aan de krant.

Niet ondertekende jaarrekening

Trainer Cocu stapte afgelopen zaterdag op na de 1-3 thuisnederlaag tegen sc Heerenveen. Met acht punten uit de eerste twaalf speelrondes is Vitesse hekkensluiter van de Eredivisie. Het slepende overnameproces is niet het enige probleem voor de Arnhemmers. BDO, de accountant van Vitesse weigert namelijk om de jaarrekening over het seizoen 2022/23 goed te keuren, zo meldden onder meer het Algemeen Dagblad en De Telegraaf. BDO zet zijn vraagtekens bij de continuïteit van de club en dat kan verregaande gevolgen hebben.

De jaarrekening had voor 1 oktober ingeleverd moeten zijn bij de KNVB door Vitesse, maar de club heeft de bond om uitstel gevraagd. Vorig jaar deed de club hetzelfde, wat destijds leidde tot een boete van 20.000 euro. Als er geen goedgekeurde jaarrekening ingediend wordt, kan de licentiecommissie besluiten om een nieuwe boete te geven of zelfs punten in mindering te brengen.