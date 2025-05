AC Milan zet Sérgio Conceição op straat; opvolger heeft contract al getekend

Sérgio Conceição is ontslagen bij AC Milan, zo bevestigt de Italiaanse club via de officiële kanalen. De vijftigjarige trainer stond pas sinds eind december aan het roer in San Siro. De Portugees wordt opgevolgd door Massimiliano Allegri, zo meldde Fabrizio Romano eerder al.

Conceição was de opvolger van Paulo Fonseca, die al na 24 wedstrijden ontslagen werd door Milan. Met de Portugees aan het roer wonnen de Milanezen vervolgens de Super Cup, maar indruk maken deed Conceição eigenlijk nooit.

In de Champions League werd Milan verrassend uitgeschakeld door Feyenoord en in de beker werd in de finale verloren van het Bologna van Sam Beukema. De rode club uit Milaan eindigde in de Serie A als achtste.

“De club wil Sérgio en zijn staf bedanken voor hun inzet, professionaliteit en toewijding bij het leiden van het eerste team de afgelopen maanden”, aldus de club in een statement.

“De Rossoneri-familie zegt vaarwel tegen de coach die heeft bijgedragen aan de verovering van de vijftigste trofee in de Milanese geschiedenis en wenst hem het allerbeste voor de toekomst.”

Allegri heeft zijn contract bij Milan al getekend, verzekert Romano middels zijn kenmerkende ‘here we go’. Tot wanneer die verbintenis loopt is niet bekend.

De 57-jarige trainer zat sinds zijn vertrek bij Juventus vorig jaar mei zonder club. Allegri stond tussen 2010 en 2014 ook al aan het roer bij Milan.