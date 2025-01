'AC Milan lijkt door te schakelen en wil voormalig spits van Ajax als alternatief voor Santiago Gimenez'

Lorenzo Lucca geniet belangstelling van AC Milan, zo meldt de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio. De 24-jarige spits van Udinese lijkt een optie te zijn wanneer Santiago Gimenez (Feyenoord) niet haalbaar blijkt.

Volgens Di Marzio prijkt Lucca net als Gimenez hoog op het lijstje van Milan. In Udine ligt de boomlange spits nog tot medio 2028 vast. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 18 miljoen euro.

Lucca speelde in het seizoen 2022/23 op huurbasis voor Ajax. Inmiddels is hij enkelvoudig international van Italië. In 63 officiële wedstrijden namens Udinese was Lucca goed voor 19 doelpunten en 4 assists.

Milan heeft nog geen bod uitgebracht op Lucca, maar dat kan veranderen indien Feyenoord de vraagprijs voor Gimenez niet laat zakken. De Rotterdammers verlangen naar verluidt rond de 40 miljoen euro voor de Mexicaan.

Voetbal International bracht maandagavond meer details naar buiten over het eerste bod van I Rossoneri. De club van Oranje-international Tijjani Reijnders dacht voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten.

Milan heeft 20 miljoen euro geboden, verdeeld over vier termijnen. VI acht de kans onwaarschijnlijk dat er een akkoord gaat komen. Bij Feyenoord ligt Gimenez nog vast tot medio 2027, dus haast is er niet.

De Italiaanse transfermarkt sluit op maandag 3 februari om 20.00 uur. Eredivisie-clubs hebben ruim een dag langer om versterkingen binnen te halen.