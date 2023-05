AC Milan laat het weer afweten en gaat mede door heerlijke vrije trap onderuit

Zaterdag, 13 mei 2023 om 19:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:21

AC Milan heeft de 0-2 nederlaag tegen Internazionale in de Champions League een passend vervolg gegeven. De ploeg van trainer Stefano Pioli ging zaterdag ook onderuit, dit keer in de Serie A bij laagvlieger Spezia: 2-0. Milan kreeg met name in de eerste helft kansen op doelpunten, maar benutte die niet en liep uiteindelijk in het mes van het scherp spelende Spezia. Przemyslaw Wisniewski zorgde een kwartier voor tijd voor de openingstreffer, waarna Salvatore Esposito het duel besliste met een heerlijke vrije trap. Spezia staat nu in punten gelijk met nummer zeventien Hellas Verona. Milan staat vijfde en lijkt de top vier te moeten vergeten.

Aan de kant van Spezia moest Jeroen Zoet toezien hoe Bartlomiej Dragowski de voorkeur kreeg tussen de palen. Zoet stond op 22 april nog wel in de basis, maar sindsdien heeft hij de concurrentiestrijd verloren van zijn Poolse ploeggenoot. Bij Milan was Rafael Leão nog altijd niet hersteld van zijn blessure, waardoor Divock Origi een kans op de linkerflank kreeg. De Belg vormde de aanval met Brahim Díaz, Alexis Saelemaekers en spits Ante Rebic. Dat hield in dat onder meer Olivier Giroud op de bank begon.

Spektakel bij ????????????! ?? Enorm belangrijke punten zijn er te verdelen vanavond... Degradatiekandidaat Spezia komt frisser voor de dag dan AC Milan en dus moet de ploeg uit Milaan nu echt aan de bak ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaMilan pic.twitter.com/nRmMm8Ir09 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

Milan was in de eerste helft de bovenliggende partij, al kwam het goed spelende Spezia er zelf ook regelmatig gevaarlijk uit. De eerste kans kwam op naam van Sandro Tonali, die zijn gevaarlijke schot tegen de paal deed belanden. Saelemaekers zag zijn volley even later rakelings naast gaan, terwijl de poging van Theo Hernández gekeerd werd door Dragowski. Bij de thuisploeg werd er met name gezocht naar spits en aanspeelpunt M'Bala Nzola. De Angolees zag Kelvin Amian en Albin Ekdal over koppen. Ondanks het overwicht oogde Milan voor rust met name in de omschakeling kwetsbaar, maar i Rossoneri werden daar voor rust niet voor afgestraft.

WAT EEN ????????????????! ?? Een ongelofelijk fijne vrije trap van Esposito met deze heerlijke treffer schiet hij Spezia richting hele belangrijke punten. AC Milan kan slechts toekijken ??#ZiggoSport #SerieA #SpeziaMilan pic.twitter.com/u5VwTSCCtA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 13, 2023

Na rust was dat wel het geval, al was het Milan dat ook vlak na de onderbreking de betere partij was. Het leidde tot een schot tegen de buitenkant paal van Díaz na goed voorbereidend werk van Tonali. Díaz zag daarbij de ongedekte Origi over het hoofd. Spezia bleef met name via Nzola gevaarlijk via de counter. Hij zou uiteindelijk niet scoren, maar Wisniewski deed dat een kwartier voor tijd wel. Een hoekschop van Esposito kwam perfect op het hoofd van Kelvin Amian, die zijn kopbal tegen de binnenkant van de paal zag belanden. In de rebound tikte Wisniewski alsnog raak: 1-0. Milan ging voor de gelijkmaker, maar bleek machteloos en kreeg vlak voor tijd de genadeklap te verwerken. Esposito kreeg een vrije trap te nemen en stuurde die feilloos in de kruising: 2-0.