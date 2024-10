AC Milan houdt ondanks directe rode kaart voor Tijjani Reijnders stand

AC Milan heeft een zwaarbevochten zege geboekt op Udinese. I Rossoneri leken een vrij makkelijke avond tegemoet te gaan toen Samuel Chukwueze al vroeg voor de 1-0 zorgde, en de 2-0 een kwestie van tijd leek. Dat veranderde toen Tijjani Reijnders een directe rode kaart kreeg voor het neerhalen van een doorgebroken speler. Desondanks hield Milan stand en won het met 1-0, waardoor de ploeg van trainer Paulo Fonseca over Udinese heen klimt en nu derde staat.

Milan-trainer Paulo Fonseca voerde af nodige wijzigingen door in de opstelling, wat basisplaatsen opleverde voor onder meer Filippo Terracciano, Chukwueze en Noah Okafor. Theo Hernández ontbrak wegens een schorsing, terwijl Rafael Leão en Tammy Abraham op de bank begonnen. Bij Udinese stonden ex-Eredivisionisten Maduka Okoye, Kingsley Ehizibue en Lorenzo Lucca aan de aftrap. Jurgen Ekkelenkamp begon op de bank.

Milan was vanaf het eerste fluitsignaal de dominante partij in San Siro, en ging direct op jacht naar de openingstreffer. Het leidde al snel tot dreiging rondom de zestien van Okoye, die al snel moest vissen. Okafor sneed vanaf links naar binnen en legde af op Christian Pulisic. De Amerikaan tikte breed op Chukwueze, wiens inzet in de verre hoek verdween: 1-0.

Udinese, dat vooraf twee punten meer had dan Milan, was nergens te bekennen en ontsnapte bovendien toen Morata van dichtbij teleurstellend in de handen van Okoye kopte. Na slordig balverlies op het middenveld kreeg ook Pulisic de kans op 2-0, maar de Amerikaan bewaarde het overzicht niet, negeerde Chukwueze aan zijn rechterzijde en schoot tegen een verdediger aan.

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Milan, totdat Sandi Lovric die diepte in werd gestuurd door Jaka Bijol en naar de grond ging na vermeend contact tussen hem en Reijnders. Arbiter Daniele Chiffi gaf de Oranje-international rood en ook de VAR greep niet in. Op slag van rust dacht Ehizibue zijn eerste van het seizoen binnen te koppen, ware het niet dat hij buitenspel stond.

Na rust waren de kansen schaars. Milan zakte met tien man terug en loerde op de counter. Udinese weigerde in het mes te lopen en nam zijn tijd om de weg naar Mike Maignan te vinden. Udinese-trainer Kosta Runjaic bracht onder meer Ekkelenkamp binnen de lijnen. De voormalig Ajacied kreeg zijn kans op glorie, maar schoot vanaf randje zestien over.

Een kwartier voor tijd had invaller Abraham voor de 2-0 moeten zorgen. De Engelsman was er als de kippen bij om een rebound van een schot van Pulisic binnen te tikken, maar maaide volledig over de bal heen en raakte daarbij ook ogenschijnlijk zwaar geblesseerd aan zijn schouder. De Engelsman moest noodgedwongen naar de kant en liet zich aflossen door landgenoot Ruben Loftus-Cheek.

In de 95ste minuut leek het alsnog helemaal mis te gaan voor Milan, toen Christian Kabasele uit de rebound raak kopte. Udinese vierde het feestje al, maar dat werd geannuleerd. Ekkelenkamp, die voor de rebound zorgde door tegen Maignan aan te schieten, bleek nipt buitenspel te hebben gestaan. Het scheelde niet meer dan enkele schoenmaten.