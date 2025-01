AC Milan en Inter houden de nul en hebben aan één treffer genoeg voor zege

AC Milan heeft uitstekende papieren om zich bij de eerste acht in de Champions League te scharen. De ploeg van trainer Sérgio Conceição won in eigen huis met 1-0 van Dinamo Zagreb en heeft nu twee punten meer dan de nummer negen. Stadgenoot Inter won tegelijkertijd in Tsjechië van Sparta Praag (0-1) en is met zestien punten zo goed als geplaatst voor de achtste finale.

AC Milan - Girona 1-0

Milan begon overtuigend aan de wedstrijd, waarin Girona-goalie Paolo Gazzaniga meermaals in actie moest komen. Zo voorkwam hij ternauwernood dat een vrije trap van Tijjani Reijnders in de korte hoek verdween en had de Argentijn ook een knap antwoord in huis op een schot van Rafael Leão.

Leão zat halverwege de eerste helft op de brommer, en bediende de mee opgekomen Theo Hernández. De Fransman kon bijna niet meer missen, maar deed dat wel. Omdat hij de bal slecht raakte, belandde de bal op de bovenkant van de lat.

Vlak nadat ook Yunus Musah het aluminium raakte met een verwoestend afstandsschot, kwamen I Rossoneri alsnog op voorsprong. Ismaël Bennacer veroverde de bal op het middenveld en gaf perfect mee aan Leão, die twee keer kapte voordat hij het dak van het doel vond met een verwoestende knal: 1-0.

In het restant van de wedstrijd waren de serieuze kansen op één hand te tellen. Milan gaf de voorsprong niet meer weg en kan in de laatste wedstrijd, uit tegen Dinamo Zagreb, zijn plek bij de eerste acht bezegelen.

Sparta Praag - Inter 0-1.

Inter kwam al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Een afgemeten voorzet van Alessandro Bastoni belandde bij de tweede paal, waar Lautaro opdook en via de grond en de onderkant van de lat schitterend raak schoot: 0-1.

Na een slimme aanval dacht Denzel Dumfries na rust voor de 0-2 te tekenen. De Oranje-international rondde bekwaam af, maar zag tot zijn spijt dat de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel van Federico Dimarco.

Gevolgen had dat niet voor Inter. De ploeg liet weinig meer toe, toonde andermaal aan een uitstekende defensie te hebben en hield de nul in Praag. De Tsjechen zijn na de nederlaag van woensdagavond uitgeschakeld.