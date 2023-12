AC Milan blameert zich tegen hekkensluiter en ziet titel uit zicht verdwijnen

AC Milan ziet de landstitel in de Serie A langzaam uit het zicht verdwijnen. I Rossoneri begonnen vrijdag nog sterk op bezoek bij hekkensluiter Salernitana, maar moesten desondanks genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel. Koploper Internazionale kan de voorsprong op de eeuwige rivaal zaterdag uitbreiden naar elf punten, mits er wordt gewonnen van Lecce.

Milan, waar Tijjani Reijnders 90 minuten speelde, nam na ruim een kwartier spelen de leiding in het Stadio Arechi van Salernitana. Fikayo Tomori kopte ongehinderd en van dichtbij raak uit een dood spelmoment. De thuisploeg wilde de achterstand snel wegpoetsen, maar inzetten van Federico Fazio en Lorenzo Pirola werden op tijd geblokt door de alerte defensie van de bezoekers.

De 1-1 viel in de 41ste minuut alsnog. Antonio Candreva draaide de bal uit een hoekschop voor het doel en het was de mee opgekomen Fazio die via een kopbal voor de gelijkmaker tekende. Een tegenvaller dus voor Milan zo kort voor het rustsignaal.

Na ruim een uur spelen nam Salernitana zelfs brutaal de leiding. Antonio Candreva waagde het van buiten de zestien en zag de inzet tot zijn geluk in de rechterhoek verdwijnen. Doelman Mike Maignan zag er overigens slecht uit bij het schot van de 36-jarige middenvelder, die prompt uitgroeide tot de oudste doelpuntenmaker ooit van Salernitana.

Er was meer tegenslag voor Milan: Tomori haakte af met een blessure, met Alessandro Florenzi als diens vervanger. Luka Jovic kwam twintig minuten voor tijd binnen de lijnen bij het aangeslagen Milan en dat bleek uiteindelijk een gouden greep van trainer Stefano Pioli.

De nummer drie in de Serie A gaf zich niet gewonnen in de slotfase en dat leverde in de 89ste minuut de 2-2 op. Jovic werd al koppend bediend door Olivier Giroud en de invaller schoot van binnen de zestien onberispelijk raak.

In de blessuretijd liet Davide Calabria nog een goede kans onbenut voor Milan, terwijl Maignan aan de andere kant redde op een inzet van Chukwubuikem Ikwuemesi. De formatie van Pioli kwam niet verder dan een gelijkspel en kan de titelaspiraties voorlopig in de ijskast zetten.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Internazionale 16 13 2 1 32 41 2 Juventus 16 11 4 1 14 37 3 AC Milan 17 10 3 4 11 33 4 Fiorentina 17 9 3 5 8 30 5 Bologna 16 7 7 2 8 28 6 Napoli 16 8 3 5 9 27 7 Atalanta 16 8 2 6 9 26 8 AS Roma 16 7 4 5 9 25 9 Lazio 17 7 3 7 0 24 10 Torino 16 6 5 5 -2 23 11 Monza 17 5 6 6 -2 21 12 Lecce 16 4 8 4 -2 20 13 Frosinone 16 5 4 7 -5 19 14 Genoa 17 5 4 8 -4 19 15 Sassuolo 17 4 4 9 -7 16 16 Cagliari 16 3 4 9 -13 13 17 Udinese 16 1 10 5 -13 13 18 Empoli 17 3 3 11 -20 12 19 Hellas Verona 16 2 5 9 -10 11 20 Salernitana 17 1 6 10 -22 9

