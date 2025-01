Zlatan Ibrahimovic heeft zich voor het eerst openlijk uitgelaten over Santiago Gimenez. De adviseur van AC Milan erkende bij de presentatie van Kyle Walker, die op huurbasis overkomt van Manchester City, de belangstelling van de Italiaanse grootmacht voor de 23-jarige spits van Feyenoord.

Ibrahimovic sprak dus met de pers vanwege de presentatie van Walker. De 34-jarige vleugelverdediger diende een vertrekwens in bij Manchester City en wordt verhuurd aan Milan. "Eigenlijk behoeft Kyle geen introductie", zei Ibrahimovic maandag op de persconferentie. "Hij heeft geschiedenis geschreven met City."

AC Milan beschikte eigenlijk al over voldoende rechtsbacks, erkent Ibrahimovic. "We konden Walker niet weigeren. Het is een kans die we niet konden laten liggen. Het is een geweldige zet: hij is een leider op en naast het veld."

Ibrahimovic sprak ook kort over Gimenez. "Gimenez heeft veel talent en potentie", aldus Ibrahimovic. "Iedereen weet hoe goed hij is." AC Milan bracht volgens Italiaanse media een tweede bod uit op de aanvaller van Feyenoord, maar van een deal lijkt voorlopig geen sprake.

Ook Walker kwam aan het woord op het persmoment. De rechtsback droomt van het winnen van de Champions League met Milan. "Dat is natuurlijk een droom", aldus de Engelsman. "Het gaat niet zo goed met Milan in de competitie (de club staat zevende, red.), maar in de Champions League is het een ander verhaal."

Walker is woensdag nog niet speelgerechtigd als Milan de competitiefase van de Champions League afsluit uit bij Dinamo Zagreb. "We hebben één punt nodig om de knock-outronde over te slaan", weet Walker, die uitkijkt naar zijn avontuur in Italië. "Ik breng mijn ervaring en leiderschap mee. We hebben de juiste spelers en de mensen achter de schermen doen de juiste dingen om deze club weer naar de top te brengen."