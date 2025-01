Absolute AC Milan-held Tijjani Reijnders leidt knotsgekke remontada in: in blessuretijd van 1-2 naar 3-2

AC Milan is zondag door het oog van de naald gekropen. In eigen huis zag het ernaar uit dat de ploeg van trainer Sérgio Conceição met 1-2 ging verliezen, maar doelpunten diep in blessuretijd van Tijjani Reijnders en Samuel Chukwueze zorgden toch nog voor de 3-2. Dankzij de overwinning staat Milan weer zesde in de Serie A.

AC Milan - Parma 3-2

De wedstrijd begon slecht voor de Milanezen, die na een kwart wedstrijd al op een 0-1 achterstand kwamen door toedoen van Matteo Cancellieri. Hoewel Christian Pulisic uit een strafschop voor rust de gelijkmaker binnenschoot, leek het na 80 speelminuten volledig mis te gaan voor AC Milan: Enrico Del Prato tekende de 1-2 aan.

Strahinja Pavlovic dacht twee minuten voor het einde van de reguliere speeltijd de 2-2 te noteren, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Toch harkte Milan de punten nog binnen. Op aangeven van Yunus Musah schoof Reijnders in de 92ste minuut de gelijkmaker binnen. Het werd nog mooier, want in minuut 95 zorgde Chukwueze zelfs nog voor de 3-2.