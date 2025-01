'Aanvaller die al bijna 4 jaar niet scoorde moet Sparta behoeden voor degradatie'

Sparta Rotterdam is in gesprek met FC Twente over Mitchell van Bergen. Dat nieuws brengt transferjournalist Mounir Boualin dinsdag naar buiten. Het is vooralsnog onduidelijk of de Kasteelclub de 25-jarige buitenspeler wil huren of kopen.

Volgens Boualin zijn Sparta en Twente in onderhandeling over Van Bergen, die Maurice Steijn van meer opties moet voorzien in zijn voorhoede. In Enschede ligt de pijlsnelle rechtspoot nog tot medio 2027 vast.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Van Bergen op zo’n 1,5 miljoen euro. Het is echter ook mogelijk dat Sparta de aanvaller net als middenvelder Carel Eiting wil huren van Twente.

Door de recente komst van Naci Ünüvar nemen de kansen voor Van Bergen bij Twente mogelijk af. De buitenspeler kwam dit seizoen 1.231 minuten in actie, verdeeld over 24 optredens. Daarin wist Van Bergen geen bijdrage te leveren aan doelpunten van de Tukkers.

Het rendement van Van Bergen is al jarenlang een groot probleem. Zijn laatste officiële doelpunt dateert van 4 april 2021, toen de Ossenaar namens sc Heerenveen trefzeker was tegen Ajax (1-2 nederlaag).

Zijn laatste assist leverde Van Bergen op 17 december 2023, toevalligerwijs als speler van FC Twente tegen Sparta (2-2). Mogelijk moet hij de Rotterdammers onder Maurice Steijn binnenkort voor degradatie behoeden.

Sparta gaat komend weekend op bezoek bij AZ, waarna een cruciaal thuisduel met FC Groningen op het programma staat. Vervolgens zal de selectie van Steijn afreizen naar De Kuip voor de stadsderby tegen Feyenoord.