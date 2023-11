Aanstelling opvolger Rudi García bij Napoli neemt plots verrassende wending

Dinsdag, 14 november 2023 om 14:42 • Bart DHanis • Laatste update: 16:11

Napoli heeft in Walter Mazzarri een nieuwe trainer gevonden, zo schrijft transfermarktexpert Fabrizio Romano op social media. Mazzarri neemt het stokje over van Rudi García, die maandag werd ontslagen. Mazzarri tekent een contract tot het einde van het huidige seizoen.

Het nieuws is enigszins opvallend te noemen, daar Italiaanse media maandagavond nog meldden dat Igor Tudor het stokje ging overnemen bij de huidige kampioen van Italië. De Kroatische oefenmeester wilde echter tekenen voor anderhalf seizoen, tot medio 2025, hier ging de club echter niet mee akkoord.

Rudi García werd ontslagen na de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. De Fransman moest succescoach Luciano Spalletti opvolgen bij Napoli, maar kon de verwachtingen die zijn voorganger had achtergelaten niet waarmaken.

Napoli staat na twaalf gespeelde duels vierde in de Serie A en heeft tien punten achterstand op koploper Internazionale. Toen zondag in eigen huis met 0-1 werd verloren van laagvlieger Empoli, was de maat vol voor voorzitter Aurelio De Laurentiis en stuurde hij García de laan uit.

Mazzarri gaat nu dus proberen om het seizoen van i Partenopei te redden. De Italiaanse manager stond als laatst aan het roer bij Cagliari. Daarvoor was hij als trainer werkzaam bij Torino en Watford.

De 62-jarige oefenmeester was al eens eerder coach van Napoli. Tussen 2009 en 2013 zwaaide Mazzarri al de scepter bij de Zuid-Italiaanse ploeg. In het seizoen 2011/12 won hij de Italiaanse beker met de club.

Napoli is tevens nog in de Champions League actief. De club staat met zeven punten tweede in de groep. Koploper Real Madrid staat op twaalf. SC Braga en Union Berlin staan respectievelijk derde en vierde, met drie punten en één punt uit vier duels.