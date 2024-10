Aanklager KNVB wil Bosz schorsen na interview over Makkelie; trainer én PSV niet akkoord

De aanklager van de KNVB wil Peter Bosz voor één wedstrijd schorsen nadat de trainer van PSV zich in een interview op ESPN negatief uitliet over Danny Makkelie, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. Zowel de zestigjarige oefenmeester als PSV gaat niet akkoord met dat voorstel. De tuchtcommissie van de KNVB zal zich nu buigen over de zaak.

Bosz reageerde in de slotfase van PSV – Sparta Rotterdam (2-1) woedend toen Johan Bakayoko aan zijn shirt werd getrokken in de zestien van de Rotterdammers. Makkelie weigerde echter een strafschop te geven en toonde een gele kaart aan de zichtbaar opgewonden trainer van PSV.

''Ik ben altijd wel boos op Makkelie'', zei Bosz na afloop zonder omhalen bij ESPN. ''Dus dat ligt meer aan mij misschien.” Verslaggever Milan van Dongen was verbaasd over de uitspraak van Bosz. ''Altijd boos op Makkelie?''

''Ik vind het helemaal niks'', reageerde de PSV-coach. ''Ik denk dat als je dat beeld terugziet, hoe duidelijk moet het zijn? Of moet hij gaan liggen? Dit was denk ik een hele duidelijke.”

Reactie van Makkelie

Makkelie reageerde zondagmiddag in het NPO Radio 1-programma De Perstribune op de duidelijke woorden van Bosz. De arbiter zei verbaasd te zijn over het gedrag van de coach. "Dit is juist hét voorbeeld waarom van bovenaf is afgesproken dat alleen de aanvoerders met scheidsrechters mogen praten."

Bosz werd door Makkelie aangesproken op zijn voorbeeldfunctie. "We willen juist dat het gedrag van spelers en trainers beter wordt. Zij hebben een voorbeeldfunctie, ook richting het amateurvoetbal en dit soort gedrag en uitlatingen hebben een negatieve invloed op het imago van voetbal en volgens mij moeten we dit niet willen.”

Makkelie vond dat Bosz te ver is gegaan. "Je hoeft het niet eens te zijn met de beslissing van de scheidsrechter, maar je hoeft het niet op de persoon te spelen en er ook geen dingen bij te halen die losstaan van jouw beslissing als scheidsrechter. Dat gaat mij te ver, dan vind ik dat waarden en normen voorbij geschoten worden."