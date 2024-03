Aan Ajax gelinkte trainer duikt achter Steven Bergwijn op in de ArenA

Pascal Jansen was zondag andermaal aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. De bij AZ ontslagen trainer was in Amsterdam om de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht (2-0) bij te wonen. Jansen zat in een skybox een rij achter Steven Bergwijn, die door blessureleed voorlopig niet inzetbaar is.

Jansen dook eind januari ook al op in de ArenA. De clubloze oefenmeester was toen getuige van de 4-1 overwinning van Ajax op RKC Waalwijk. De 51-jarige coach wordt met enige regelmaat gelinkt aan de trainerspositie van de Amsterdammers, zeker ook omdat er onzekerheid is over het aanblijven van interim-trainer John van 't Schip.

Nathan van Kooperen, de zaakwaarnemer van Jansen, onthulde onlangs in Goedemorgen Eredivisie dat zijn cliënt vorig jaar serieus in beeld was bij de leiding van Ajax. De coach ruilde AZ echter nooit in voor de hoofdstad.

Voormalig algemeen directeur Edwin van der Sar wilde afgelopen zomer een Nederlandse trainer aan het roer bij Ajax. De naam van Jansen kwam toen al snel voorbij, alleen voorzag toenmalig technisch directeur Sven Mislintat dat het te duur zou worden.

In plaats van Jansen koos Ajax uiteindelijk voor Maurice Steijn. Die samenwerking bleek geen succes te zijn, want onder diens leiding zakte de club af naar de laatste plaats in de Eredivisie. Ajax greep in en zette eind oktober Van 't Schip voor de groep. Met hem aan het roer zijn de Amsterdammers opgeklommen naar de subtop.

AZ-invloeden

Jansen werkte bij AZ samen met Alex Kroes, die op 15 maart begint als algemeen directeur en directievoorzitter in de ArenA. Daarnaast heeft directeur voetbal Marijn Beuker een verleden bij de Eredivisionist uit Alkmaar.