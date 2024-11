Aad de Mos komt superlatieven te kort over twee PSV'ers: 'Onvoorstelbaar, ik zie genialiteit'

Aad de Mos is bijzonder enthousiast over het niveau van PSV'ers Ismael Saibari en Malik Tillman, zo laat de analist zondag blijken in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. "Ze zijn onvoorstelbaar."

PSV kende zaterdag een gemakkelijk avond op bezoek bij NAC Breda. Na goals van Ricardo Pepi, Saibari en Johan Bakayoko werd met 0-3 gezegevierd.

Het Eindhovense middenveld bestond, mede door de blessures van Jerdy Schouten en Joey Veerman, uit het trio Mauro Júnior, Tillman en Saibari. De absentie van de twee controleurs deerde PSV ogenschijnlijk weinig.

"Het middenveld dat gisteravond (zaterdagavond, red.) is nog moeilijker uit te rekenen voor de tegenstander", is De Mos razend enthousiast. "Dat heb je gezien met het druk zetten."

"Saibari en Tillman spelen niet plaatsgebonden. Dat zijn twee tienen... onvoorstelbaar. Wat zij in hun voeten hebben, dat is genialiteit."

Toch ziet De Mos in deze samenstelling niet het ideale PSV-middenrif. "Met Schouten achter Saibari en Tillman, dan wordt het nóg iets beter. Ze hebben zoveel variaties."

Naast de genoemde spelers beschikt Peter Bosz ook nog over Guus Til, Isaac Babadi, Tygo Land en Richard Ledezma als opties voor op het middenveld.