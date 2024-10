Waar je West Ham United - Manchester United kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen West Ham United en Manchester United kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het Manchester United van manager Erik ten Hag gaat zondag op bezoek bij West Ham United in een poging om naar het linkerrijtje van de Premier League stand te stijgen.

Het is vooralsnog niet het seizoen van United en de mannen van Ten Hag staan slechts 13e naar acht wedstrijden.

De laatste twee wedstrijden leverden echter wel vier punten op en een overwinning op West Ham zou zomaar het begin van een mooie reeks kunnen zijn.

De Londenaren zin bijkans net zo wisselvallig als Man Utd en gingen vorige week nog hard onderuit tegen stadsgenoot Tottenham, waardoor ze nu 16e staan.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip West Ham United - Manchester United

Datum: 27 oktober 2024 Aftrap: 15:00 uur Locatie: London Stadium

Uitzending West Ham United - Manchester United: TV kanaal en online livestream s

De Premier League wedstrijd is te zien op Viaplay en te vinden op kanaal 154 bij Ziggo of via de Viaplay app in de KPN TV+ Box.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen in de livestream van Viaplay.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen West Ham United

Mohammed Kudus moet de wedstrijd missen vanwege een schorsing die hij opgelegd kreeg na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Tottenham.

Daarnaast is spits Niclas Fullkrug nog niet hersteld van een aantal kleinere blessures.

Selectie West Ham United 2024/25

Positie Spelers Keepers: Areola, Fabianski, Foderingham Verdedigers: Kilman, Todibo, Mavropanos, Casey, Emerson, Cresswell, Wan-Bissaka, Coufal Middenvelders: Alvarez, Soucek, Rodriguez, Soler, Irving, Paqueta, Kudus Aanvallers: Summerville, Bowen, Guilherme, Fullkrug, Ings, Antonio

Blessures en schorsingen Manchester United

Ten Hag heeft te maken met een flinke lijst met blessures momenteel.

Zo zijn Kobbie Mainoo, Antony, Harry Maguire, Luke Shaw, Tyrell Malacia, Mason Mount en Leny Yoro allemaal niet beschikbaar dit weekend.

Selectie Manchester United 2024/25

Positie Spelers Keepers: Onana, Bayindir, Heaton Verdedigers: De Ligt, Yoro, Martinez, Maguire, Lindelof, Evans, Shaw, Malacia, Dalot, Mazraoui Middenvelders: Ugarte, Casemiro, Collyer, Mainoo, Eriksen, Gore, Fernandes, Mount Aanvallers: Rashford, Garnacho, Diallo, Antony, Hojlund, Zirkzee, Wheatley

Recente vorm West Ham United

Datum Wedstrijden Competitie 19 oktober 2024 Tottenham 4-1 West Ham Premier League 5 oktober 024 West Ham 4-1 Ipswich Premier League 28 september 2024 Brentford 1-1 West Ham Premier League

Recente vorm Manchester United

Datum Wedstrijden Competitie 24 oktober 2024 Fenerbahce 1-1 Manchester United Europa League 19 oktober 2024 Manchester United 2-1 Brentford Premier League 6 oktober 2024 Aston Villa 0-0 Manchester United Premier League

Handige links