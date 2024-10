'Antony staat open voor een terugkeer bij Ajax'

Antony staat positief tegenover een terugkeer bij Ajax. Dat meldt de Braziliaanse tak van GOAL. De 24-jarige buitenspeler is op een zijspoor beland bij Manchester United en mag in januari op huurbasis vertrekken. Ook verschillende Premier League-clubs overwegen hem in de winter tijdelijk over te nemen, zo klinkt het.

Antony werd in de zomer van 2022 voor liefst 95 miljoen euro van Ajax overgenomen door the Red Devils. Die transfersom kan nog oplopen tot 100 miljoen euro. De Braziliaanse vleugelspeler begon uitstekend in Engeland met drie doelpunten in zijn eerste drie competitiewedstrijden, maar het verval was daarna groot.

Antony werd in zijn tweede jaar op Old Trafford voornamelijk gebruikt als invaller, terwijl Erik ten Hag dit seizoen nauwelijks nog een beroep op hem doet. De linkspoot stond alleen in de thuiswedstrijd tegen Barnsley (7-0) in de basis.

In de Premier League mocht Antony één minuut invallen tegen Brighton & Hove Albion (2-1 nederlaag) en uit bij Aston Villa (0-0) 26 minuten. Op bezoek bij FC Porto kreeg de linkspoot 22 speelminuten. In alle overige duels zat Antony negentig minuten op de bank.

Daarom is het bestuur van Manchester United tot de conclusie gekomen dat een verhuurperiode in januari de beste optie is, zo klinkt het. The Red Devils zijn bang dat ze op dit moment niet eens de helft van de betaalde transfersom terug kunnen verdienen. Antony kan zijn marktwaarde tijdens een verhuurperiode verhogen om zo in de zomer verkocht te worden, is de gedachtegang.

Item binnen Ajax

GOAL meldt niet welke Premier League-clubs overwegen om zich in de winter te versterken met Antony. Wel wordt duidelijk dat de zestienvoudig international van Brazilië een terugkeer bij Ajax ziet zitten. De naam van Antony is ook een item binnen Ajax, zo meldde Mike Verweij namens De Telegraaf eerder deze week.

''Binnen Ajax is er ook best wel wat twijfel over Antony, wel of niet terughalen'', aldus Verweij maandag in de podcast Kick-off. ''Als die mogelijkheid zich voordoet, want dat is ook nog niet gezegd.''

''Daar is intern een discussie over gaande. Ik zou die discussie zeker na het zien van Wout Weghorst, Davy Klaassen en Bertrand Traoré gewoon stoppen. Als Antony terugkeert in de Eredivisie, dan waant hij zich in het kinderparadijs. Daar kun je gewoon heel makkelijk heel veel scoren.”

“Alleen, bij Ajax leeft de gedachte dat een Braziliaan met veel geld, die het bij Manchester United niet heeft laten zien en ook redelijk in de put zit... Of je die wel moet halen, of dat wel een goede beslissing is. Maar ik denk dat dat wel een goede beslissing is'', aldus Verweij.