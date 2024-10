Manchester United hoopt na Leny Yoro opnieuw speler voor de neus van Real Madrid weg te kapen

Manchester United concretiseert zijn interesse in Bayern München-verdediger Alphonso Davies, zo schrijft Florian Plettenberg namens Sky Deutschland. De aanvallend ingestelde linksback wordt al tijden gelinkt aan het eveneens zeer geïnteresseerde Real Madrid, maar Man United hoopt de Spaanse topclub, niet voor het eerst, af te troeven.

Davies werd afgelopen zomer opnieuw nadrukkelijk in verband gebracht met Real Madrid, dat in de transferperiodes daarvoor ook al serieuze interesse toonde in de aanvoerder van het Canadese nationale elftal. Enkele maanden geleden leek het tot een transfer te komen, maar Real Madrid weigerde aan de vraagprijs van naar verluidt veertig miljoen euro te voldoen, in de wetenschap dat Davies een tot medio 2025 lopend contract heeft.

Manchester United weet derhalve dat het nog niet te laat hoeft te zijn, en hoopt de pijlsnelle linksback naar Old Trafford te halen. Bayern probeert het contract van Davies al tijden te verlengen, maar slaagde daar vooralsnog niet in. Davies lijkt te azen op een transfervrij vertrek uit de Allianz Arena.

Manchester United vergaart de laatste dagen informatie over Davies, weet Plettenberg. De 23-jarige linkspoot wordt gezien als de ideale kandidaat om de linksbackpositie in te vullen. Op die plek kan manager Erik ten Hag doorgaans niet voor langere tijd rekenen op de blessuregevoelige Luke Shaw, waardoor hij de laatste weken een beroep doet op Diogo Dalot en Lisandro Martínez.

Manchester United heeft in de afgelopen tijd al informeel geïnformeerd bij kamp-Davies, van wie niet bekend is hoe hij tegen een mogelijke transfer naar the Red Devils aankijkt. In de zomer berichtten verschillende media dat de geboren Ghanees een overstap naar Real Madrid ziet zitten, maar mogelijk blijkt hij gevoelig voor de interesse van Man United.

Mocht Davies toch opteren voor een transfervrije overstap naar Real Madrid, dan gaat hij daar de concurrentiestrijd aan met Fran García en met name Ferland Mendy. Laatstgenoemde is doorgaans verzekerd van een basisplaats onder trainer Carlo Ancelotti.

Overigens wist Manchester United Real Madrid afgelopen zomer al eens af te troeven. Leny Yoro leek destijds hard op weg naar Spanje, maar uiteindelijk wisten de Engelsen de strijd om de Fransman te winnen. Tot een debuut kwam het nog niet voor Yoro, die in de voorbereiding een zware enkelblessure opliep.