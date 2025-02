Waar je PSV Eindhoven - FC Utrecht kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PSV Eindhoven en FC Utrecht kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Er staat wederom een kraker op het programma in de Eredivisie. PSV moet in de jacht op koploper Ajax afrekenen met nummer drie FC Utrecht. Ondanks dat het de nummer twee en drie van de ranglijst zijn, zit er toch een gat van negen punten tussen de twee teams.

Beide zijn dringend op zoek naar een overwinning in de Eredivisie. PSV speelde tweemaal op rij gelijk en FC Utrecht heeft al vier opeenvolgende wedstrijden in de competitie niet gewonnen.

Toch belooft het een leuke wedstrijd, met vooral veel goals, te worden. De laatste keer dat de twee teams tegen elkaar speelden eindigde het in een 2-5 overwinning voor de ploeg uit Eindhoven. En sowieso is dit onderonsje een garantie voor goals: in de laatste vijf onderlinge wedstrijden werd er 22(!) keer gescoord.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip PSV Eindhoven - FC Utrecht

Datum: 15-02-2025 Aftrap: 16:30 Locatie: Philips Stadion (Eindhoven)

Uitzending PSV Eindhoven - FC Utrecht: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PSV Eindhoven

Selectie PSV Eindhoven 2024/25

Positie Spelers Keepers: Verdedigers: Karsdorp, Obispo, Flamingo, Dest, Mauro Junior, Boscagli, Malacia, Van de Blaak, Kuhn, Nagalo Middenvelders: Tillman, Til, Schouten, Veerman, Babadi, Land, Ledezma, Saibari Aanvallers: De Jong, Lang, Bakayoko, Pepi, Driouech, Perisic, Uneken, Abed, Bajraktarevic

Blessures en schorsingen FC Utrecht

Sergiño Dest is op de weg terug bij PSV. Hij is al lange tijd uitgeschakeld door een knieblessure, maar lijkt binnenkort zijn rentree te kunnen maken. Echter komt deze wedstrijd nog te vroeg, net als voor Ricardo Pepi, Olivier Boscagli, Rick Karsdorp en Malik Tillman.Benitez, Drommel, Schiks

FC Utrecht moet het doen zonder smaakmaker Yoann Cathline. De Fransman heeft een knieoperatie ondergaan en zal minstens vijf weken afwezig zijn.

Naast Cathline zijn ook Can Bozdogan, Niklas Vesterlund en Miguel Rodríguez niet beschikbaar voor trainer Ron Jans.

Selectie FC Utrecht 2024/25

Positie Spelers Keepers: Verdedigers: Horemans, Van der Hoorn, Finnsson, El Karouani, Vesterlund, Viergever, Didden, Mukeh Middenvelders: Fraulo, Jensen, Bozdogan, Booth, Iqbal, Toornstra, Aaronson, Engwanda, Andersen Aanvallers: Min, Ohio, Blake, Descotte, Cathline, Miguel Rodríguez, Haller

Recente vorm PSV Eindhoven

Datum Wedstrijden Competitie 11-02-2025 Juventus 2 - 1 PSV Champions League 08-02- 2025 PSV 1 - 1 Willem II Eredivisie 05-02- 2025 PSV 2 - 0 Feyenoord KNVB Beker

Recente vorm FC Utrecht

Datum Wedstrijden Competitie 09-02- 2025 FC Utrecht 0 - 1 Almere City Eredivisie 04-02- 2025 Heracles 2 - 0 FC Utrecht KNVB Beker 01-02- 2025 PEC Zwolle 3 - 3 FC Utrecht Eredivisie

Barkas, Brouwer, De Graaff, Gadellaa