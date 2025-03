Waar je PEC Zwolle - Ajax kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen PEC Zwolle en Ajax kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Ajax koploper in de jacht op de titel, wie had dat aan het begin van het seizoen gedacht? De ploeg van Francesco Farioli lijkt af te stevenen op een memorabel seizoen met de winst van de Eredivisie als absoluut hoogtepunt. Om dit daadwerkelijk te bewerkstelligen, dient er eerst gewonnen te worden bij PEC Zwolle.

De Blauwvingers zijn bezig aan een wisselvallig seizoen en bungelen momenteel net boven de degradatiestreep. Toch is er iets om naar uit te kijken voor de Zwollenaren: goals. In de laatste zes wedstrijden in de Eredivisie van PEC Zwolle werden maar liefst 25(!) goals gemaakt.

Kansloos is de ploeg uit Zwolle zeker niet. In het eigen MAC³PARK stadion is PEC al drie wedstrijden op rij ongeslagen. Twee daarvan waren tegen FC Utrecht (3-3) en PSV (3-1). De Amsterdammers zijn dus gewaarschuwd.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip PEC Zwolle - Ajax

Datum: 9 maart 2025 Aftrap: 14:30 Locatie: MAC³PARK stadion

Uitzending PEC Zwolle - Ajax: TV kanaal en online livestream s

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen PEC Zwolle

Younes Namli, Samir Lagsir en Tristan Gooijer zijn er niet bij. Lagsir en Gooijer herstellen beiden van een zware knieblessure, terwijl ook Namli kampt met een blessure.

Ook Jamiro Monteiro moet de wedstrijd tegen Ajax vanaf de tribune bekijken. Hij is één wedstrijd geschorst nadat hij tegen Heracles Almelo zijn vijfde gele kaart van het seizoen pakte.

Selectie PEC Zwolle 2024/25

Positie Spelers Keepers: Schendelaar, Vermeer, Hauptmeijer, Verduin Verdedigers: Floranus, Aertssen, Mac Nulty, Lutonda, Graves, Van der Haar, Gooijer Middenvelders: El Azzouzi, Namli, Van den Berg, Velanas, Reijnders, Thomas, Monteiro, Fichtinger, Gijselhart, Krastev Aanvallers: Vente, Mbayo, Buitink, De Rooij, Lagsir

Blessures en schorsingen Ajax

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Pasveer, Gorter, Setford, Matheus Verdedigers: Baas, Kaplan, Rugani, Janse, Hato, Sutalo, Gaaei, Rosa Middenvelders: Mokio, Taylor, Van den Boomen, Fitz-Jim, Henderson, Klaassen Aanvallers: Godts, Edvardsen, Traoré, Berghuis, Brobbey

Recente vorm PEC Zwolle

Datum Wedstrijden Competitie 02-03-2025 Heracles 4-1 PEC Zwolle Eredivisie 16-02- 2025 PEC Zwolle 1-1 SC Heerenveen Eredivisie 09-02- 2025 AZ 1-1 PEC Zwolle Eredivisie

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 06-03- 2025 Ajax 1-2 Eintracht Frankfurt Europa League 02-03- 2025 Almere City 0-1 Ajax Eredivisie 23-02- 2025 Ajax 2-0 Go Ahead Eagles Eredivisie

Handige links

De koploper van de Eredivisie mist Amourricho Van Axel-Dongen, Christian Rasmussen, Youri Regeer, Wout Weghorst en Owen Wijndal sowieso. Remko Pasveer lijkt niet onder de lat te staan bij Ajax. Nadat hij terugkeerde onder de lat tegen Eintracht Frankfurt, moest hij tijdens de wedstrijd noodgedwongen gewisseld worden door een blessure.