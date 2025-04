Waar je Atletico Madrid - Barcelona kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Atletico Madrid en Barcelona kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Barcelona mag aan het begin van april nog altijd dromen van de treble, maar daarvoor moet woensdag wel worden afgerekend met Atletico Madrid in the halve finale van de Copa del Rey.

De Catalanen moesten eind februari in een waar spektakelstuk nog genoegen nemen met een 4-4 gelijkspel in de heenwedstrijd, maar er is sindsdien wel het nodige veranderd.

Zo was Atletico zo'n vijf weken geleden nog bezig met een knappe ongeslagen reeks, maar daar is momenteel weinig meer van over. Zo werd de ploeg van Diego Simeone door aartsrivaal Real Madrid uit de Champions League gekegeld, en werd er daarnaast in LaLiga met 4-2 verloren van Barcelona.

Barca daarentegen heeft sinds het eerder genoemde gelijkspel alleen nog maar gewonnen en deed dat vaker wel dan niet op indrukwekkende wijze met flink wat doelpunten.

Het belooft ook deze woensdag dan weer een aantrekkelijke pot te worden tussen twee van de absolute grootmachten van het Spaanse voetbal.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Atletico Madrid - Barcelona

Datum: 2 april, 2025 Aftrap: 21:30 Locatie: Metropolitano

Uitzending Atletico Madrid - Barcelona: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Copa del Rey wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Atletico Madrid

Simeone lijkt het wederom te moeten doen zonder clublegende Koke, die nog altijd geteisterd wordt door fysiek ongemak.

Selectie Atletico Madrid 2024/25

Positie Spelers Keepers: Oblak, Musso Verdedigers: Le Normand, Gimenez, Lenglet, Witsel, Azpilicueta, Reinildo, Galan, Molina Middenvelders: Barrios, Gallagher, De Paul, Koke, Llorente, Lemar Aanvallers: Lino, Riquelme, Correa, Simeone, Alvarez, Sorloth, Griezmann

Blessures en schorsingen Barcelona

Eerste keeper Marc-Andre Ter Stegen is nog steeds geblesseerd, terwijl ook de talentvolle middenvelder Marc Bernal nog altijd moet toekijken met een knieblessure.

Daarnaast worden ook Marc Casado, Andreas Christensen en Dani Olmo geteisterd door fysiek ongemak.

Selectie Barcelona 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ter Stegen, Pena, Szczesny Verdedigers: Araujo, Kounde, Balde, Cubarsi, Martinez, Christensen, Garcia, Martin, Fort Middenvelders: Casado, Bernal, De Jong, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Torre Aanvallers: Yamal, Raphinha, Fati, Torres, Lewandowski, Victor

Recente vorm Atletico Madrid

Datum Wedstrijden Competitie 29-03-2025 Espanyol 1-1 Atletico Madrid LaLiga 16-03-2025 Atletico Madrid 2-4 Barcelona LaLiga 12-03-2025 Atletico Madrid 1-0 Real Madrid Champions League

Recente vorm Barcelona

Datum Wedstrijden Competitie 30-03-2025 Barcelona 4-1 Girona LaLiga 27-03-2025 Barcelona 3-0 Osasuna LaLiga 16-03-2025 Atletico Madrid 2-4 Barcelona LaLiga

