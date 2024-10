Een overzicht waar je het duel tussen Athletic Bilbao en AZ kunt kijken, met daarnaast het laatste team nieuws

Na de zwaarbevochten 3-2 zege op Elfsborg op speelronde 1 van de competitiefase van de Europa League hoopt AZ nu te stunten op bezoek bij Athletic Bilbao.

De Basken begonnen zelf met een 1-1 gelijkspel uit bij Roma dankzij een late gelijkmaker van Aitor Paredes en zullen in eigen huis vol voor de drie punten gaan.

Beide ploegen kwamen elkaar het laatst tegen in Europees verband in 2015/16, toen AZ in de groepsfase vier punten wist te pakken tegen de Basken, maar er desondanks wel uitvloog in de groep.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Athletic Bilbao - AZ

Datum: 3 oktober 2024 Aftrap: 21:00 uur Locatie: San Mames

Uitzending Athletic Bilbao - AZ: TV kanaal en online livestream s

De belangrijke Europa League wedstrijd is te zien op Ziggo Sport en exclusief te vinden op kanaal 14 bij Ziggo.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen via Ziggo GO.

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Athletic Bilbao

Ander Herrera en Olhan Sancet dreigen beiden de wedstrijd tegen AZ aan zich voorbij te moeten laten gaan, terwijl ook Benat Prados niet helemaal fit is.

Selectie Athletic Bilbao 2024/25

Positie Spelers Keepers: Simon, Agirrezabala, Padilla, Gastesi Verdedigers: Gorosabel, Vivian, Paredes, Alvarez, Nunez, Lekue, Berchiche, Boiro, Dunabeitia, Ebro Middenvelders: Vesga, Sancet, Berenguer, De Galarreta, De Marcos, Gomez, Herrera, Jaureguizar, Prados, Rego, Sanchez Aanvallers: N. Williams, I. Williams, Djalo, Guruzeta, Marton, Serrano, Azkune, Canales, Varela, Hierro

Blessures en schorsingen AZ

Er zijn twijfels over de fitheid van Ibrahim Sadiq, maar op de buitenspeler na lijkt Maarten Martens een grotendeels fitte selectie tot zijn beschikking te hebben.

Selectie AZ 2024/25

Positie Spelers Keepers: Owuso-Oduro, Verhulst, Westerveld, Zoet Verdedigers: Martins Indi, Penetra, Maikuma, Moller Wolfe, Dekker, Kasius, De Wit, Berkhout, Engel, Goes Middenvelders: Koopmeiners, Clasie, Mijnans, Belic, Schouten, Smit, Buurmeester, Kwakman, Twisk, Mastoras Aanvallers: Van Bommel, Parrott, Sadiq, Addai, Poku, Lahdo, Zeefuik, Meerdink, Daal

Recente vorm Athletic Bilbao

Datum Wedstrijden Competitie 29 september 2024 Athletic Bilbao 1-1 Sevilla LaLiga 26 september 2024 Roma 1-1 Athletic Bilbao Europa League 22 september 2024 Athletic Bilbao 3-1 Celta de Vigo LaLiga

Recente vorm AZ

Datum Wedstrijden Competitie 29 september 2024 AZ 1-2 Utrecht Eredivisie 25 september 2024 AZ 3-2 Elfsborg Europa League 20 september 2024 PEC Zwolle 1-2 AZ Eredivisie

Handige links