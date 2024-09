Ander Herrera woest op eigen Athletic Club-fans: 'Wat als je een kind doodt?'

Ander Herrera heeft flink uitgehaald naar een deel van de fans van Athletic Club. Tijdens het Europa League-duel met AS Roma (1-1) liet een deel van de meegereisde aanhang zich van zijn slechtste kant zien door vuurpijlen naar vakken met Roma-supporters te gooien. Athletic Club heeft zijn excuses aangeboden en ook Herrera is fel.

Op beelden is te zien hoe een van de betreffende vuurpijlen in een vak met Roma-supporters belandt. De supporters van de Italianen proberen het vuur de doven, terwijl spelers van Athletic Club hun fans tot kalmte manen.

Herrera, die na een uur inviel, was na afloop de wedstrijd woedend op zijn fans. “Ik begrijp dat je in een verhit moment het slechtste in jezelf naar boven haalt in de vorm van een belediging, maar het komt niet in me op om een fakkel te gooien die iemand kan doden. Hier is geen verklaring voor", sprak de middenvelder tegenover Cadena COPE.

“De fakkels die goed worden gebruikt bij het vieren van La Gabarra (een traditionele feestviering op een schip, red.) geven een prachtige kleur, maar als ze in de handen van iemand die ze naar personen gooit, moet je het afkappen. Je weet dat je het hoofd van iemand kan raken en iemand ermee kan doden. Wat als je een kind doodt? Of iemand anders? Hier is geen uitleg voor."

Athletic Club heeft de daders veroordeeld. "Deze acties vertegenwoordigen niet de historische waarden van Athletic Club, zoals respect, sportiviteit en samenleven. De club werkt altijd aan het bevorderen van een positieve sfeer bij sportevenementen, zowel in San Mamés als tijdens haar reizen, en zal onvermoeibaar strijden zodat er geen situaties ontstaan die de veiligheid van de bezoekers in gevaar brengt of de reputatie van onze fans aantast."

"Zoals Valverde (Ernesto Valverde, trainer, red.) aan het einde van de wedstrijd verwoordde: 'Voor ons allemaal is voetbal een feest. En dit is geen voetbal, hier houden we niet van.' Athletic Club neemt, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten, al de nodige maatregelen om de verantwoordelijken te identificeren en ervoor te zorgen dat de bijbehorende sancties worden toegepast. De club zal eraan werken dit gedrag uit te roeien, met een nultolerantiebeleid."

Athletic Club stevende donderdag na de openingstreffer van Artem Dovbyk lange tijd af op een 1-0 nederlaag in Olimpico, totdat Aitor Paredes in de 85ste minuut voor de 1-1 eindstand tekende. Athletic Club speelt volgende week een thuiswedstrijd in de Europa League. Dan komt AZ op bezoek in San Mamés, het stadion waar de finale van de Europa League op 21 mei 2025 plaatsvindt.