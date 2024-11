Waar je Ajax - PEC Zwolle kunt kijken: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Ajax en PEC Zwolle kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Na een aantal sterke wedstrijden voor de interland-break hoopt Ajax deze zondag de goede vorm voort te kunnen zetten tegen PEC Zwolle.

Gezien de stand zou dat normaal gezien geen al te groot probleem moeten opleveren, met Ajax op de derde plek en Zwolle op plek 14 net boven de degradatiestreep.

De gasten wisten uit de laatste twee wedstrijden echter vier punten te verzamelen en zullen zich dan ook zeker niet kansloos voelen in Amsterdam.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Ajax - PEC Zwolle

Datum: 24 november 2024 Aftrap: 16:45 Locatie: Johan Cruijff ArenA

Uitzending Ajax - PEC Zwolle: TV kanaal en online livestream s

Of geef je toch gewoon de voorkeur aan live meepraten op Voetbalzone? Dat is hier mogelijk!

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Ajax

Verdediger Gaston Avila staat nog altijd aan de kant met een knieblessure, terwijl ook Sivert Mannsverk nog niet beschikbaar is.

Mika Godts viel tijdens de zege op PSV geblesseerd uit en moet de komende wedstrijden laten schieten.

Kenneth Taylor moest recent afhaken bij Jong Oranje in verband met ziekte, maar de verwachting is dat de middenvelder op tijd hersteld is.

Selectie Ajax 2024/25

Positie Spelers Keepers: Ramaj, Pasveer, Gorter Verdedigers: Sutalo, Kaplan, Avila, Rugani, Baas, Janse, Hato, Wijndal, Rensch, Gaaei Middenvelders: Mannsverk, Tahirovic, Taylor, Van den Boomen, Henderson, Klaassen, Fitz-Jim, Hlynsson, Berghuis Aanvallers: Godts, Van Axel-Dongen, Traore, Rasmussen, Brobbey, Akpom, Weghorst, Rijkhoff

Blessures en schorsingen PEC Zwolle

Ajax-huurling Tristan Gooijer moet de wedstrijd tegen zijn moederclub aan zich voorbij laten gaan in verband met een knieblessure en datzelfde geldt voor Samir Lagsir.

Daarnaast is Davy van den Berg niet beschikbaar door een schorsing.

Selectie PEC Zwolle 2024/25

Positie Spelers Keepers: Schendelaar, Vermeer, Verduin, Hauptmeijer Verdedigers: Garcia MacNulty, Aertssen, Graves, Van der Haar, Lutonda, Gooijer, Floranus, Reijnders Middenvelders: El Azzouzi, Fichtinger, Krastev, Monteiro, Van den Berg, Thomas, Gijselhart, Velanas, Fontana, Lagsir, Oukhattou Aanvallers: Namli, Manu, Vente, Mbayo, De Rooij, Buitink

Recente vorm Ajax

Datum Wedstrijden Competitie 10 november 2024 Twente 2-2 Ajax Eredivisie 7 november 2024 Ajax 5-0 Maccabi Tel Aviv Europa League 2 november 2024 Ajax 3-2 PSV Eredivisie

Recente vorm PEC Zwolle

Datum Wedstrijden Competitie 9 november 2024 PEC Zwolle 3-1 Fortuna Sittard Eredivisie 3 november 2024 Go Ahead Eagles 2-2 PEC Zwolle Eredivisie 29 oktober 2024 NEC 4-3 PEC Zwolle KNVB Beker

