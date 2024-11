Ajax meldt plots contractverlenging van onder Francesco Farioli opgeleefde aanvaller

Ajax en Mika Godts hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis. De negentienjarige vleugelaanvaller staat nu tot de zomer van 2029 onder contract in de Johan Cruijff ArenA. Het oude contract van Godts liep tot medio 2027.

De contractverlenging van de Belg komt geheel uit het niets. Vaderlandse media wisten nog niet te berichten over een nieuwe deal voor Godts.

Alex Kroes is maar wat blij met het langer vasthouden van de onder Francesco Farioli opgeleefde aanvaller. "Mika timmert sinds zijn komst bij Ajax enorm aan de weg en heeft zijn draai hier in Amsterdam helemaal gevonden."

"Dit seizoen is hij onder leiding van Francesco Farioli helemaal opgebloeid en steeds sterker geworden", vervolgt de technisch verantwoordelijke. "Met zijn individuele acties, doelpunten en assists is hij een zeer belangrijke speler in onze aanvalslinie."

"Momenteel staat hij jammer genoeg met een blessure langs de kant, maar we hopen hem spoedig weer binnen de lijnen te zien." Godts liep in de laatste Eredivisie-wedstrijd voor de interlandbreak tegen FC Twente (2-2) een spierblessure op.

De Belgisch jeugdinternational maakte in april 2023 zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax. Destijds kwam hij als invaller binnen de lijnen tegen Fortuna Sittard (4-0 winst).

In totaal kwam Godts veertig keer in actie namens de Amsterdammers. Het leverde de vleugelaanvaller zes doelpunten en acht assists op.