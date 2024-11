83-voudig international Nederlands elftal krijgt bijzonder eerbetoon en wordt onderdeel van 'Champions Promenade' in Monaco

Ruud Krol heeft in Monaco een mooie onderscheiding gekregen. De inmiddels 75-jarige oud-voetballer is tot ‘Legende van het Voetbal’ gekroond. Hij kreeg derhalve een gouden voetafdruk uitgereikt.

Donderdagavond vonden voor de 21ste keer de Golden Foot Awards plaats in Monaco. Daar kreeg Krol zijn gouden voetafdruk uitgereikt door Alain Boghossian, die in 1998 wereldkampioen werd met Frankrijk.

Vlak bij het beroemde Monte Carlo Casino ligt een Champions Promenade. Daar zal de voetafdruk van Krol ook geplaatst worden.

Krol speelde als voetballer jarenlang voor Ajax, met name in de jaren zeventig. Later kwam hij ook nog in actie voor het Canadese Vancouver Whitecaps, Napoli en Cannes.

Bovendien speelde de voormalig libero met het Nederlands elftal onder meer mee op de WK’s van 1974 en 1978, waarbij Nederland beide keren tweede werd. In 1978 was de 83-voudig international bovendien aanvoerder.

Na zijn spelerscarrière was Krol ook nog jarenlang actief als trainer. Vooral in Afrika, maar ook bij KV Mechelen, Servette FC, AC Ajaccio en als assistent bij het Nederlands elftal en Ajax.

Behalve Krol werden er nog een aantal bekende namen in het zonnetje gezet. Zo kregen ook Gerard Piqué, Fabio Cannavaro, Lautaro Martínez en Rui Costa een onderscheiding.