3 PSV’ers op scherp voor duel met Stade Brest in de Champions League

Op dinsdag 10 december speelt PSV weer een Europese wedstrijd. De Eindhovenaren nemen het in de Champions League op tegen het Stade Brest van Marco Bizot. Matteo Dams, Mauro Júnior en Malik Tillman hebben in de competitiefase van het miljardenbal al twee gele kaarten ontvangen en staan dus op scherp.

Voor deze drie is het dus van belang om niet tegen nog een kaart aan te lopen. Mocht dit wel het geval zijn, dan kunnen ze de volgende wedstrijd tegen Rode Ster Belgrado op hun buik schrijven.

Bij PSV keerde Jerdy Schouten afgelopen vrijdag terug in de selectie. Hij mocht nog geen minuten maken in de gewonnen wedstrijd tegen FC Twente (6-1). De laatste wedstrijd voor de verdedigende middenvelder dateert alweer van bijna twee maanden geleden. De kans is dus aanwezig dat hij zijn rentree gaat maken tegen de Fransen.

Bij Brest wordt er wel één speler gemist. Aanvaller Ludovic Ajorque pakte tegen FC Barcelona alweer zijn derde gele kaart. Hij moet het duel met PSV dus aan zich voorbij laten gaan.

Indien Hirving Lozano speeltijd krijgt van Peter Bosz, speelt hij zijn laatste Champions League-wedstrijd als speler van PSV. De Mexicaan vertrekt in de winterstop naar de Verenigde Staten. Hij gaat daar spelen voor San Diego.

Na de sensationele comeback tegen Shakhtar Donetsk (3-2) is het nu aan PSV de taak om Brest te verslaan. De Fransen doen het in Europa een stuk beter dan in de competitie. Ze bezitten de elfde plaats op de ranglijst in zowel de Ligue 1 als in de Champions League.

De ploeg uit Eindhoven staat er, ondanks de late overwinning tegen Shakhtar, iets minder goed voor. De achttiende plaats waarop ze zich nu bevinden is wel genoeg om de tussenronde te bereiken.