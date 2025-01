22-voudig international uit de Serie A maakt het seizoen af bij Almere City

Aanvaller Ali Jasim (21) moet Almere City helpen in de strijd tegen degradatie. De hekkensluiter van de Eredivisie communiceert dinsdag via de officiële kanalen dat de 22-voudig international van Irak tot het einde van dit seizoen wordt gehuurd van Como 1907.

Via de clubwebsite van Almere City reageert technisch manager Johan Hansma op de inkomende transfer. “Na het vertrek van Logan Delaurier-Chaubet waren we nog op zoek naar een buitenspeler en met de komst van Ali is deze positie ingevuld.”

“Hij is international van Irak en kan zowel op links als op rechts spelen, dus we zijn blij dat hij Almere City komt versterken”, aldus Hansma.

Ook Jasim zelf komt aan het woord. “Ik ben blij om bij Almere City getekend te hebben en kijk uit naar de samenwerking met dit team en de staf. Daarbij is Nederland een mooi land met een competitie waarin jong talent echt tot bloei kan komen. Ik kijk ernaar uit te beginnen!”

Jasim heeft ondanks zijn leeftijd al 22 interlands namens Irak achter zijn naam staan. Daarin was de rechtspoot goed voor twee doelpunten en acht assists.

Como pikte Jasim afgelopen zomer transfervrij op bij Al-Kahrbaa Club in Irak. Bij de club van trainer Cesc Fàbregas tekende de Irakees tot medio 2027.

Fabregas liet Jasim eind september debuteren in de Serie A. In totaal speelde hij pas negen minuten namens Como, verdeeld over twee officiële wedstrijden. Transfermarkt schat de marktwaarde van Jasim op zo'n 450.000 euro.