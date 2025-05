Mario Been is lyrisch en praat Eredivisie-spits richting Feyenoord

Mario Been is zaterdag te gast bij ESPN, waar hij het duel tussen Almere City FC en Sparta Rotterdam van een analyse voorziet. De Rotterdamse analist ziet bij de bezoekers een speler rondlopen die volgens hem niet zou misstaan bij Feyenoord.

In de rust van het treffen in Almere kwam in De Eretribune Tobias Lauritsen ter sprake. ''Jij vraagt je hardop af wat zijn plafond zou zijn'', werpt presentatrice Aletha Leidelmeijer op.

''Jazeker. Ik vind het een heel interessante speler'', antwoordt Been. ''Ik denk dat hij nog wel een stap hoger kan, ja. Feyenoord had ooit Nicolai Jørgensen gehad, zo'n type is hij ook.''

Lauritsen, die niet tot scoren kwam tegen Almere City (0-3 zege) en een goal zag worden afgekeurd, is volgens Been met zijn kwaliteiten een aanwinst voor de top in de Eredivisie.

''Het is lekker om met hem te spelen als aanspeelpunt. En hij heeft er al negen gemaakt voor Sparta. Lauritsen houdt heel vaak de bal heel goed vast, dan kun je eromheen komen en kan je meebewegen. Ik vind hem echt goud waard voor Sparta'', aldus de lyrische Been.

Volgens presentator Wouter Bouwman is het geen voordeel voor Lauritsen dat hij al 27 is. ''Een ongemakkelijke leeftijd voor de top''

Been is het daar bepaald niet mee eens. ''Dan heb je ook een stuk ervaring. Ik denk dat hij zeker nog een stap omhoog kan zetten.''