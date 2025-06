Nick Woltemade, de technisch begaafde reus van VfB Stuttgart: 'Hij is een twee meter lange Musiala of Messi'

In de Bundesliga loopt met Nick Woltemade een relatieve laatbloeier rond die buiten Duitsland minder bekend is bij het grote publiek. De 23-jarige aanvaller is een belangrijke schakel bij VfB Stuttgart en groeit langzamerhand uit tot een van de beste spitsen in de Bundesliga. Woltemade is de tweede speler in de nieuwe rubriek van Voetbalzone, Hidden Gems FC, waarin spelers centraal staan die nooit te boek stonden als de grootste talenten maar nu alsnog een toptransfer kunnen maken.



Door Prodige Kivuku



Voetbalzone vertelt je alles wat je moet weten over de carrière van Woltemade, die na een sterk seizoen bij Stuttgart in de belangstelling staat van heel wat clubs.