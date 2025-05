Salaris van Kenneth Taylor: Hoeveel verdient de Ajax-ster per week en per jaar in de Eredivisie?

Alles wat je moet weten over het salaris van Kenneth Taylor bij Ajax

Kenneth Taylor is al sinds zijn jeugd een trouwe speler van Ajax. Hij kwam in 2010 bij de jeugdopleiding van de club en bracht daar negen jaar door om zich te ontwikkelen, waarna hij promoveerde naar Jong Ajax. Daar liet hij zijn talent zien en al snel maakte hij zijn debuut in het eerste elftal.

Het seizoen 2022-23 was het seizoen waarin Taylor echt doorbrak bij de Amsterdamse club. Hij speelde meer dan 40 wedstrijden en veroverde een vaste plek in de basis. Voor zijn indrukwekkende prestaties werd Taylor uitgeroepen tot Ajax Talent van het Seizoen.

Sindsdien is hij blijven groeien als een belangrijke speler voor Ajax en is hij uitgegroeid tot een van de belangrijkste figuren in de selectie. Taylor heeft een contract tot 2027, maar zijn salaris blijft relatief bescheiden in vergelijking met andere sterren in de kleedkamer.

VZ heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen om uit te zoeken hoeveel hij in Amsterdam verdient!

*Salarissen zijn bruto