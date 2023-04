Jürgen Locadia gaat na vlucht uit Iran weer voor een exotisch avontuur

Jürgen Locadia is de nieuwe spits van Cangzhou Mighty Lions. Dat maakt de Chinese club bekend via de officiële kanalen. Locadia kon transfervrij de overstap maken, aangezien hij eind 2022 vertrok bij Persepolis uit Iran. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken riep op om dat land te mijden na de massale rellen die daar uitbraken en daar gaf Locadia gehoor aan.

Vanaf dat moment was Locadia transfervrij en in de winterstop had hij ook naar de Eredivisie gekund. FC Emmen hoopte op de diensten van de 29-jarige spits, maar hij besloot om op een andere uitdaging te wachten. Die krijgt hij nu met zijn transfer naar de nummer twaalf van het vorig seizoen in de Chinese Super League. Het is niet duidelijk hoe lang Locadia nu vastligt bij Cangzhou Mighty Lions, dat meer niet-Chinezen heeft vastgelegd.

Locadia komt bijvoorbeeld samen te spelen met Deabeas Owusu-Sekyere, een Nederlandse Ghanees die overkwam van Paide Linnameeskond uit Estland. Mile Skoric, een Kroatische verdediger die van NK Osijek werd overgenomen, en de Kazakse Belg Georgiy Zhukov worden ook nieuwe ploeggenoten van Locadia. Volgende week start Cangzhou Mighty Lions de competitie met een uitwedstrijd tegen Tianjin Jinmen Tigers.

De in Emmen geboren aanvaller beleefde bij PSV zijn doorbraak in het betaalde voetbal. Na een goede periode in het Philips Stadion betaalde Brighton & Hove Albion maar liefst zeventien miljoen euro voor de spits. Dat bedrag heeft hij nooit waar kunnen maken. Na verhuurperiodes aan Hoffenheim en Cincinnati kwam het van een transfervrij vertrek bij the Seagulls, waarna hij nog bij VfL Bochum en dus bij Persepolis speelde.