‘Barça is zeer geïnteresseerd en intensiveert jacht op achttienjarig toptalent’

Zaterdag, 8 april 2023 om 11:08 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:49

Barcelona is nadrukkelijk geïnteresseerd in de achttienjarige Arda Güler, zo meldt Relevo. De middenvelder staat bij Fenerbahçe te boek als toptalent. Güler, die in Istanbul nog over een contract tot medio 2025 beschikt, kan ook rekenen op interesse van verschillende clubs uit de Premier League en Bundesliga, terwijl Ajax door Turkse media eind vorig jaar ook met hem in verband werd gebracht.

Barcelona wordt nog altijd zwaar geplaagd door grote financiële problemen, waardoor de Catalanen selectief moeten zijn in het uitkiezen van hun transferdoelwitten. Volgens Relevo gaat de club zich komende zomer richten op de komst van jonge talenten. Güler is een van de spelers die hoog op de shortlist van Xavi zou prijken. De Turkse middenvelder mag Fenerbahçe ‘niet voor minder dan twintig miljoen euro’ verlaten.

Güler speelde tussen 2014 en 2019 in de jeugdopleiding van Gençlerbirligi. Fenerbahçe raakte onder de indruk van het jonge talent op een Onder 14-toernooi, waarna hij toetrad tot de jeugdopleiding van de Gele Kanaries. Güler werd al snel overgeheveld naar de Onder 19 van Fenerbahçe. Ondanks dat hij tegen tegenstanders speelde die tot vier jaar ouder waren dan hij, beleefde Güler een uitstekend seizoen met tien doelpunten en zeven assists in slechts 22 duels.

Güler trok de aandacht van Vitor Pereira, de toenmalig trainer van het eerste elftal van Fenerbahçe, nadat hij in januari 2021 zijn eerste profcontract tekende. Zijn debuut in de hoofdmacht volgde uiteindelijk in augustus 2021 op zestienjarige leeftijd met een invalbeurt in het Europa League-duel met HJK Helsinki. Uiteindelijk kwam Güler het afgelopen seizoen 24 officiële duels in actie, waarin hij drie goals en vijf assists noteerde. Dankzij zijn goede spel en indrukwekkende statistieken verscheen hij op de radar van clubs als Arsenal, Liverpool en Bayern München.

Güler speelde dit seizoen tot nog toe 21 officiële duels, waarin hij goed was voor vier goals en drie assists. Hij maakte in november op zeventienjarige leeftijd zijn interlanddebuut voor Turkije tijdens de oefenzege op Tsjechië (2-1). Gülers voormalige ploeggenoot Mesüt Ozil noemde de tiener in het verleden al eens een 'potentiële wereldster', terwijl Pereira zich na zijn debuut voor Fenerbahçe ook lovend over zijn pupil uitliet. "Ik heb vijf jaar in de jeugdopleiding van FC Porto gewerkt en ik kan zeggen dat ik niet veel spelers heb gezien die de kwaliteit en het karakter van Arda Güler hebben."